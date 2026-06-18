Universitario de Deportes continúa afinando detalles para el inicio del Torneo Clausura y confirmó la realización de dos partidos amistosos que servirán para llegar con ritmo de competencia al reinicio de la Liga 1. El cuadro crema aprovechará la pausa del campeonato para seguir fortaleciendo la idea futbolística del entrenador Héctor Cúper.

El primer compromiso se disputará el sábado 27 de junio frente a Atlético Grau, desde las 9:00 a. m., en las instalaciones de Campo Mar U, donde el plantel continuará con su preparación de cara al segundo semestre de la temporada.

Una semana después, Universitario volverá a tener acción en otro duelo de carácter amistoso. En esta ocasión, el rival será Sport Boys, encuentro programado para el sábado 4 de julio, a partir de las 9:30 a. m., nuevamente en Campo Mar U.

Estos compromisos permitirán al comando técnico observar el rendimiento de sus jugadores en un contexto competitivo, además de probar variantes tácticas y evaluar el estado físico del plantel antes del regreso oficial de la Liga 1.

Asimismo, los amistosos serán una buena oportunidad para que los futbolistas que han tenido menos minutos durante la temporada puedan sumar rodaje y demostrar que están en condiciones de pelear por un lugar en el equipo titular.

Universitario afronta esta etapa con el objetivo de mantener el nivel mostrado en el Torneo Apertura y llegar en óptimas condiciones al Clausura, certamen en el que buscará seguir siendo protagonista y luchar por el título nacional.

El equipo crema viene intensificando sus entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper, quien busca consolidar su propuesta futbolística y encontrar el mejor funcionamiento colectivo antes del reinicio de la competencia oficial.

Con estos dos amistosos confirmados frente a Atlético Grau y Sport Boys, Universitario de Deportes tendrá exigentes pruebas para medir su evolución y corregir aspectos de cara al arranque del Torneo Clausura, donde intentará comenzar con el pie derecho.

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