Deportivo Municipal tuvo un cambio de dirección técnica con la llegada de Hernán Lisi, tras la salida de Franco Navarro. Los resultados que se han tenido hasta la fecha no fueron los esperados, por lo que se espera un repunte con el nuevo DT. Sin embargo, ¿cuál es la actualidad del equipo?

Lisi confesó para GOLPERU que se deberá trabajar bajo un nuevo esquema, con los jugadores que ya se encuentran en el equipo: “Este plantel se formó para una situación y hoy se encuentra con una realidad que no era la que se habían planteado a principio de año. Le agradecemos a Franco Navarro por lo que dejó, pero trabajamos enfocados en lo que viene”.

El reto no es sencillo. Si bien en la Fase 2 no se ubican en los últimos puestos, al contrario, están en la casilla 7 con 14 puntos a su favor, en la tabla acumulada están en peligro de caer a la zona de descenso. A ello se debe sumar que su principal objetivo es llegar a torneos internacionales, por lo que deben sumar más victorias en lo que resta de la Fase 2, a la espera de poder darle una alegría a toda su hinchada.

“Normalmente, cuando uno llega a un equipo al que no se le dan los resultados, necesita una genialidad de trabajo. No porque lo anterior no haya sido bueno, sino porque a veces hay situaciones emotivas”, expresó en la entrevista, teniendo en cuenta que en los últimos cinco cotejos del ‘Muni’ se sumó dos triunfos y tres derrotas.

Pese a este panorama, Lisi no pudo ocultar su dicha porque los jugadores han logrado captar el estilo que trabajo que quiere instaurar en el equipo, para lo que resta de la temporada. “La idea de juego es la expuesta ante Alianza Universidad. En tres o cuatro sesiones, los jugadores la entendieron. Vamos a ir entrenándola”, indicó.

Deportivo Municipal chocará este domingo 19 de setiembre contra Universitario de Deportes, por la décimo primera jornada de la Fase 2. El duelo está programado para las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao. Sigue cada detalle de este compromiso en Depor.com.





