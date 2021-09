Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo, bajo la dirección técnica de Gregorio Pérez, quien les devolvió la confianza a sus dirigidos para así pelear por los tres puntos en la décima jornada de la Fase 2. Uno de los que recibió dicha confianza fue Tiago Cantoro, que debutó con gol.

Esta entrega y buen desempeño durante el duelo contra San Martín fue felicitada por el DT, quien confesó a RPP que “quedé muy contento con su gol, feliz. Lo conozco de mi anterior paso. Incluso le hablé para que busque otro equipo para que tenga oportunidad de jugar. Él lo entendió, salió, no tuvo suerte por distintos motivos”.

Recordemos que Tiago tuvo un breve paso por Atlético Grau en el 2020; sin embargo, no logró la continuidad que buscaba. Para este 2021 retornó al elenco crema y cumplió con el sueño de debutar con esta camiseta: “Estoy convencido que tiene condiciones, no ha tenido las oportunidades, por eso me pone feliz que haya entrado y anotado. Tiene futuro”, agregó el DT charrúa, a la espera de darle más oportunidad en el campo de juego, que no las tuvo con Ángel Comizzo.

Un padre orgulloso

Tras el buen inicio de Tiago en Universitario, Mauro Cantoro, exdelantero crema, no dudó en emplear sus redes sociales para dar a conocer lo orgulloso que estaba por el debut soñado que tuvo su hijo en el choque contra San Martín, el último lunes.

“Felicitaciones, hijo... Te lo mereces por todo lo que buscaste esto. ¡A seguir así!”, escribió en una de sus historias de Instagram. Mientras que en una segunda publicación se le ve en una foto con Tiago, quien le regala la camiseta que usó en el partido contra los ‘Santos’.

Tiago Cantoro marcó su primer gol como profesional en el Universitario vs. San Martín, luego de sacar provecho al máximo a los minutos que le brindó Gregorio Pérez para vencer a Pedro Ynamine e ir sellando la victoria de los cremas sobre los ‘Santos’ en el duelo por la Liga 1.





