Si bien los ‘cremas’ tenían como objetivo asegurar un boleto a un torneo internacional, su gran campaña en el Clausura los hizo soñar con el título. Un escenario que no es imposible, pero con cuatro fechas restantes (ellos juegan tres; descansan una) el margen es cada vez menor. La ‘U’ tiene cinco rivales directos (Cristal, Melgar, Alianza Lima, Atlético Grau y César Vallejo) y para soñar con el título tiene que ganar todo lo que le falta y esperar otros resultados (que los demás empaten o pierdan).

Los dirigidos por Carlos Compagnucci aseguran que pelearán hasta el final y en medio de ese panorama, los últimos partidos que se vienen servirá también para afinar detalles de cara a la próxima temporada 2023. De acuerdo a la página especializada Transfermarkt, 15 jugadores del actual plantel acaban contrato con la institución el 31 de diciembre y la situación de muchos aún no está definida.

𝗛𝗔𝗕𝗟𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗔𝗦 💛❤️



Este domingo, volveremos a alentar en tus tribunas.



🎟️ Compra tus entradas aquí ▶️ https://t.co/AK1dDUWPSq#LlenoMonumental #YDaleU pic.twitter.com/TbHN9I594c — Universitario (@Universitario) October 10, 2022

Lo que se juegan en la recta final

Luego del partido ante los rimenses, la ‘U’ debe pensar, sin duda, en seguir manteniendo la racha de partidos invictos (no pierden hace nueve fechas) para, independientemente de lo que ocurra al final, conseguir un cupo internacional, ya sea en la fase previa de la Copa Libertadores o la Sudamericana. El equipo ‘merengue’ está sexto en la tabla acumulada con 56 puntos, dentro de posiciones de ‘Suda’.

Para soñar con la Libertadores, los de Ate dependen de algún tropiezo de Sport Huancayo, equipo que está en la cuarta casilla del acumulado (con 61 unidades). Mientras que para la ‘Suda’, no dependen de nadie, pues ellos mismos deberán defender su cupo, pues Cienciano y Alianza Atlético, sus máximos perseguidores, están a cinco y seis puntos, respectivamente.

Por eso, la ‘U’ afrontará tres finales como tal: este fin de semana ante Melgar, los de ‘Compa’ deben sumar sí o sí para mantener su ventaja frente a sus perseguidores. La siguiente fecha recibirán a Sport Huancayo, duelo clave para no solo defender su cupo en la ‘Suda’, sino soñar con acortar distancia con el ‘Rojo Matador’ en la disputa por la fase previa de la Libertadores.

De no sumar en esos dos partidos, Universitario llegaría a la última fecha con la necesidad de ganar en Cajamarca a un equipo como UTC, que al mantenerse en la mitad de la tabla, no tendría ninguna presión y por el contrario, supondría un reto mucho mayor en dicho contexto. Eso sin contar que el equipo tendría que estar pendiente también de los resultados de Cienciano y Alianza Atlético.

Próximos partidos de la ‘U’ Fecha Jornada Condición Contra Melgar 16 de octubre Fecha 16 Local Descansa Descansa Fecha 17 Descansa Contra Sport Huancayo 23 de octubre Fecha 18 Local Contra UTC 30 de octubre Fecha 19 Visitante

De cara al 2023

La dirigencia de Universitario tiene mucho en qué pensar de cara a la próxima temporada, en cuanto a fichajes y renovaciones, especialmente en esto último. Jugadores veteranos, como extranjeros y jóvenes terminan contrato este año y dependerá del balance que hicieron para tomar una decisión. Se rumorea que en muchos casos la decisión ya está tomada, pero en otros es posible que la última palabra se tome a final de campeonato

Entre los que acaban contrato resaltan el capitán José Carvallo, quien -de acuerdo con información de ESPN- ya habría tenido un dialogo para una renovación; los centrales titulares Nelinho Quina y Federico Alonso; lo mismo que Jorge Murrugarra, habitual mediocampista de Compagnucci; el panameño Alberto Quintero, así como Alexander Succar, de buena campaña en el Clausura.

Basándonos en la relevancia que ha tenido cada uno en la presente temporada, es posible que la ‘U’ priorice asegurar su arco con Carvallo, quien con 36 años aún se mantiene en buen momento, incluso siendo llamado para la primera convocatoria de Juan Reynoso con la selección. El caso de centrales, Quina y Alonso, puede tomar otro rumbo: el factor edad puede jugarle en contra a Nelinho (34 años), además teniendo en cuenta que Piero Guzmán (22) también está teniendo oportunidades en la zaga.

Federico Alonso, por su parte, tendría que ser evaluado por su campaña de este año al ser un refuerzo extranjero, dependerá de la directiva seguir contando con él. Jorge Murrugarra y Gerson Barreto son dos jugadores del mediocampo que también terminan contrato; el primero ha tenido más la confianza de ‘Compa’; el segundo ha sido más una pieza de recambio. No es de extrañarse que la ‘U’ pueda buscar renovarle a ambos o priorizar a ‘Murru’.

𝗣𝗢𝗥 𝗢𝗧𝗥𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🎶 🥁 🎆



𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔 𝗠𝗔́𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 🔴 🟡



Ya vamos más de 10000 entradas vendidas.



Cómpralas aquí ▶️ https://t.co/AK1dDUWPSq#LlenoMonumental#YDaleU pic.twitter.com/0J8SRuj1fd — Universitario (@Universitario) October 10, 2022

En la zona de ataque la situación también es incierta, pues Alberto Quintero, más allá de su trayectoria en Ate, no ha tenido la mejor temporada. Su eventual renovación podría estar sujeta también a su futura nacionalización el próximo año para que así no ocupe una plaza de extranjero. En tanto, el uruguayo Luis Urruti recién acaba de regresar de una larga lesión y el club verá si le da o no la confianza por lo hecho la temporada pasada.

Andy Polo también termina contrato este año y la directiva podría tenerlo como un objetivo, debido a su buena campaña. Esto dependerá también de lo que quiera el exjugador de Portland Timbers, pues cuando firmó en marzo por la’ U’ tenía una cláusula de salida que le permitía aceptar una propuesta del extranjero. La cesión de Rodrigo Vilca también llega a su fin y debería volver a Newcastle United.

El exjugador de Municipal no ha podido mostrar su mejor versión y ha sido una pieza de recambio en el esquema de la ‘U’, esto podría jugarle en contra en caso la directiva plantee volver a pedírselo a las ‘urracas’, equipo donde difícilmente pueda tener un espacio. Por su parte, Alexander Succar parece haberse ganado con goles (5) y asistencias (4) su eventual renovación.

Tras la partida de Alex Valera a mitad de temporada, Succar recibió la confianza de Compagnucci y no ha decepcionado, siendo pieza clave en el Clausura. Su buen desempeño podría ser clave para que la dirigencia de Ate le haga llegar su renovación a final de campeonato, ellos tendrá la última palabra. Por otro lado, el destino de los jugadores jóvenes tampoco es claro.

Y es que no todos los que terminan contrato han tenido oportunidad para mostrarse: el arquero Aamat Calderón, quien juega en la reserva y este año no ha tenido minutos en el primer equipo; el lateral José Zevallos solo disputó cinco encuentros en la temporada, lo mismo que el delantero Guillermo Larios. Sus destinos podrían estar lejos de Universitario en 2023.

El caso de Brayan Velarde es complicado, pues el jugador se lesionó a fines del año pasado, por lo que tuvo que ser operado por una rotura de ligamentos, si bien ya está en la etapa final de su recuperación, dependerá de la institución su renovación. Del grupo de jóvenes, el único que podría tener opciones más claras de seguir en el club es Leonardo Rugel, quien cuando entró no lo hizo mal y marcó, además, el primer gol del clásico ante Alianza Lima. La última palabra la tendrá la dirigencia ‘crema’.

Acaban contrato a fin de año (31/12/2022)

Jugador Posición Edad Partidos con la ‘U’ 2022 Minutos con la ‘U’ 2022 José Carvallo Arquero 36 años 31 2790 Aamat Calderón Arquero 23 años No ha jugado No ha jugado Brayan Velarde Defensa 23 años Lesionado Lesionado Nelinho Quina Defensa 34 años 29 2506 Federico Alonso Defensa 31 años 26 2252 Leonardo Rugel Defensa 21 años 5 447 José Zevallos Defensa 23 años 5 202 Jorge Murrugarra Mediocampista 25 años 20 1224 Gerson Barreto Mediocampista 26 años 25 1270 Armando Alfageme (Prestado hasta final de temporada) Mediocampista 31 años 9 367 Rafael Guarderas (Prestado hasta final de temporada) Mediocampista 28 años 5 121 Rodrigo Vilca (Cedido en el equipo hasta final de temporada) Mediocampista 23 años 22 737 Luis Urruti Extremo 29 años 9 546 Joao Villamarín (Prestado hasta final de temporada) Extremo 30 años 10 331 Alberto Quintero Extremo 34 años 30 1995 Andy Polo Extremo 27 años 25 1915 Guillermo Larios Delantero 20 años 11 195 Alexander Succar Delantero 26 años 26 1398





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.