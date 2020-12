El último domingo, Ángel David Comizzo habló de cómo se estaba preparando el equipo de cara a la final de la Liga 1 -esperan al ganador entre Sporting Cristal y Ayacucho FC, por semifinales- y hasta de la situación de Federico Alonso, quien no está al 100% (se está recuperando de una fractura en la clavícula). Sin embargo, hubo un tema que no tocó alrededor de Universitario de Deportes: fichajes y renovaciones. “No puedo pensar en refuerzos, la parte dirigencial me dirá cuando ya estén las contrataciones listas”, sostuvo.

Pese a ello, Depor conoció que la directiva está trabajando en algunos casos. Los primeros que están a punto de concretarse: Alberto Quintero y José Carvallo. Tienen dos puntos a favor en Ate: ya conocen el presupuesto del 2021 y el club, al vencer 2-0 a Binacional, aseguró su pase a la etapa de grupo de Copa Libertadores (tendrán una inyección económica de tres millones de dólares).

Bajo ese escenario, Universitario de Deportes intentó un acercamiento con Jonathan Dos Santos y se envió una propuesta a Federico Alonso. Con el ‘9′ la situación es más que difícil: ya tiene todo listo para llegar a Querétaro. Con el caso del zaguero, las cosas tampoco parecen favorables. Incluso su agente mencionó que el club tiene libertad de buscar otras alternativas en esa zona.

Ahora, más allá de esos inconvenientes, se supo que con Quintero está todo muy avanzado (hubo comunicación este martes en la mañana, en Campo Mar). Todo estaría listo para que en las próximas horas se dé ese acuerdo. Con José Carvallo también existe diálogo. El ’1′ es clave dentro de la pizarra de Comizzo: el capitán volvió a la Selección Peruana y en Liga 1 acumuló 1,890 minutos.

Otro de los casos que también están por buen camino es el de Gerson Barreto. La idea con el volante de primera línea es buscar un contrato, por lo menos, de dos años.

Con relación a la parte deportiva, el último lunes hubo partido de práctica ante la selección peruana sub 20. Los cremas ganaron el primer cotejo por 3-0, con tantos de Alejandro Hohberg, Nelinho Quina y Luis Valverde. Otro detalle a tomar en cuenta es que este fin de semana quedarán concentrados en Campo Mar.