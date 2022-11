Este jueves por la mañana, a través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que Federico Alonso no iba a continuar en el club y, de paso, que ya están trabajando con todo en el proyecto deportivo del próximo año (los dirigidos por el ‘profe’ Carlos Compagnucci clasificaron a la Copa Sudamericana). Y en medio de ese panorama, aún hay interrogantes por resolver. Por ejemplo, el ‘caso de Alberto Quintero’, quien este mes culmina su contrato en tienda crema.

‘Chiquitín’ Quintero, a inicios de octubre, se refirió a su futuro y en el programa ‘El Marcador TV’ manifestó que “nadie de Universitario me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada”. Depor conoció que hasta el momento se mantiene dicho escenario (es decir, no hubo acercamiento desde la ‘U’) y todo haría indicar que el futuro del extremo panameño, luego de seis temporadas, estaría lejos de Ate.

Ahora, un detalle es que con su nacionalización en la mano -no ocupará plaza de extranjero a partir del 2023- todo hace indicar que se quedaría en la Liga 1. Y si bien no hay nada resuelto, se supo que Cienciano es una de las alternativas más fuertes que maneja el delantero crema.

En cuanto a cifras, la mejor producción de Alberto Quintero en cuanto a goles fue en el 2017, donde marcó 13 tantos: tuvo el segundo mejor registro aquella temporada, solo por debajo de Luis Tejada (18). Ahora, en la actual campaña en la Liga 1, acumuló 2 156 minutos en 32 partidos.

Murrugarra se quedará en Ate

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel; entre ellas, se encuentra la de Jorge Murrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. “Está claro que nosotros queremos seguir contando con Murrugarra. Ya las negociaciones las está teniendo Manuel Barreto con los representantes de los futbolistas. En el caso puntual de Murrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada”, indicó para Willax Deportes.

Asimismo, Jean Ferrari sostuvo que “siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se logró el objetivo, que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año”.





