Como líder y capitán, Aldo Corzo, defiende a su grupo de compañeros en Universitario de Deportes dentro y fuera de los campos de juego. En su rol de personaje público, el lateral derecho se sumó a una campaña sin precedentes entre Ripley y el club crema a través del slogan “Soy Defensa, #NoMásBullying”, buscando inspirar a los jóvenes a convertirse en defensores activos contra el bullying. Los futbolistas destacados participan activamente, utilizando su influencia para difundir un mensaje de respeto y empatía, especialmente con el inicio del año escolar.

“Estoy agradecido por la oportunidad de sumarse a la campaña “Soy Defensa, #NoMásBullying”. Hay que darle consejos a los niños. El bullying puede afectar al tema psicológico y físico. Voy a poner toda mi fuerza para combatir el bullying”, dijo el capitán merengue a Depor. “El bullying es un tema delicado, más ahora con la viralización en las redes sociales. Es malo que insulten a los chicos, la mejore manera de combatirlo es a través del consejo de personas públicas”, agregó.

Para Aldo Corzo, el rol de frenar y alertar sobre el bullying es tarea de todos. “Uno tiene que enseñar y predicar con el ejemplo. No solo los padres son fundamentales en todo esto. Siempre he tratado de ser una persona correcta en el deporte, así que invito a más líderes no solo del fútbol, sino también de otros rubros a sumarse a la campaña “Soy Defensa, #NoMásBullying”. No pueden atacar a los chicos”.

El referente de Universitario de Deportes hizo un pedido a los niños y niñas en general que sufren de bullying en sus centros escolares. “No deben tener miedo ni vergüenza cuando los fastidian. Deben comunicarlo. La campaña es para tomar consciencia. A todos nos ha pasado, pero ahora es distinto. Yo siempre voy a defender a los chicos que son atacados de bullying. Pueden ser chicos en sus colegios, en las calles, y ser fastidiados hasta por los mismos padres. Los niños que sean víctimas de bullying no se queden callados”, señaló.

Futbolistas hombres y mujeres, que son jugadores destacados de diversos equipos, ligas y categorías del Perú, han asumido un papel activo en la campaña; utilizando su influencia para difundir mensajes positivos y de concienciación. Estos mensajes, validados en colaboración con la ONG Convivencia en la Escuela, buscan educar y empoderar a la comunidad para actuar frente al bullying.

“Al encontrarnos en nuestro segundo año de lucha contra esta importante problemática, reiteramos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. ‘Soy Defensa, #NoMásBullying’ no es sólo una campaña de concientización, sino un impulso para que los jóvenes pasen de ser testigos pasivos a convertirse en defensores activos. Nuestra misión es visibilizar y motivar esta transformación, fomentando un entorno de apoyo y solidaridad mutua”, comenta Sergio Manzor, Gerente de Operaciones y Ventas de Ripley.

La campaña promete ser un movimiento poderoso y unificador, destacando el compromiso de Ripley y Universitario de Deportes con la lucha contra el bullying y su esfuerzo por construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. “La campaña busca inspirar a todos y todas, fomentando la conciencia y la acción contra el acoso y la intolerancia”, agrega Sergio Manzor.

“Universitario es más que una institución deportiva, es importante que veamos al deporte como una herramienta de cambio social. Por ello nos unimos a Ripley en esta iniciativa valiosa que refuerza nuestro compromiso con la sociedad. Nuestro objetivo es motivar y contagiar a todos los que están inmersos en el mundo del fútbol a tomar un rol activo contra el bullying. Todos tenemos la capacidad de seguir el ejemplo de los zagueros del club y desempeñar un papel importante en la lucha contra el acoso”, afirmó Jean Ferrari Chiabra, administrador de Universitario de Deportes.

La campaña ‘Soy Defensa, #NoMásBullying’ de Ripley se renueva este año con un enfoque inclusivo y participativo, invitando a todos, desde sus respectivas posiciones, a unirse en la lucha contra el bullying, así como el cyberbullying. En el umbral de un nuevo año escolar, el mensaje clave es la unidad y la colaboración para generar un impacto positivo.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR