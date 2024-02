Cronología de hechos

El último martes se dio a conocer que algunos seleccionados nacionales que militan en el extranjero enviaron una carta a SAFAP indicando que no acudirán a la convocatoria de la ‘blanquirroja’ ante Nicaragua y República Dominicana en caso la FPF no modifique el punto en el reglamento con respecto a la limitación de inscripción de jugadores. Con anterioridad, los jugadores de la Liga 1 ya habían propuesto la misma medida.

Por su parte, tanto directivos de la FPF como el mismo Jorge Fossati estuvieron al tanto de dicha moción y buscaron entablar diálogo. Por su parte, SAFAP tenía previsto convocar a una conferencia de prensa este jueves 1 de febrero para dar a conocer dicha carta y postura de jugadores de Liga 1 y seleccionados nacionales. Sin embargo, el último miércoles hubo un cambio de panorama.

El miércoles 31 de enero, representantes de FPF y SAFAP sostuvieron reuniones en las que se buscó llegar a un consenso. Por su parte, SAFAP esperó que dicho punto del reglamento sea debatido -y eliminado- en el directorio virtual pactado para esa misma tarde. Sin embargo, este tema no estaba entre los puntos en agenda y se puso como ultimátum que, en caso de no ser escuchados, la conferencia del jueves 1 de febrero dando a conocer la carta de futbolistas seguiría en pie.

Finalmente, el miércoles por la noche, Depor pudo conocer que desde la FPF se comprometieron con SAFAP a poder modificar el reglamento y eliminar el límite de inscripción de jugadores. Sin embargo, para que esto sea oficial se deberá convocar a un nuevo directorio y deberá ser aprobado a través de los votos. Desde el lado del ente rector del fútbol peruano, aseguran que sucederá y así el dilema no continuará. Por su parte, SAFAP espera dicha oficialización y, por tanto, no convocó a conferencia de prensa a la espera de que pueda resolverse con prontitud. El tiempo de espera es días de la próxima semana.

¿Qué exigen los jugadores?

A partir de este año, la Liga 1 modificó el reglamento e instauró que el límite máximo de inscripción de jugadores en los clubes sea de 25. Por su parte, SAFAP se ha mostrado en contra de este punto, ya que lo considera discriminatorio y que acorta las oportunidades de futbolistas de seguir ejerciendo profesionalmente. Por tanto, luego de diversas reuniones con la FPF solicitando la modificación, realizaron una conferencia de prensa el último 10 de enero indicando que, en caso de no ser escuchados, procederán a tomar medidas más rígidas como agremiación de futbolistas.

Fue entonces cuando, el último lunes, se dio a conocer que los jugadores de la Liga 1 tomaron la decisión frontal y grupal de no acudir a la selección peruana para los próximos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana si la FPF no modifique dicho punto. Por su parte, el martes, ya no solo jugadores del torneo local, sino seleccionados nacionales que militan en el exterior, se unieron a dicha moción y enviaron una carta vía SAFAP dando a conocer la misma postura: no acudir a la bicolor. La carta cuenta con la firma de Paolo Guerrero a la cabeza, también la de Luis Advíncula, Miguel Araujo, entre otros seleccionados.





