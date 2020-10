Universitario de Deportes consiguió el título de la Fase 1, pero no es el único trofeo que quieren alzar. El plantel está mentalizado en ir por el campeonato este 2020, tal y como lo confesó Aldo Corzo, luego de la estupenda campaña que han tenido desde la reanudación de la Liga 1.

“Tengo que salir campeón con la ‘U’, sino lo logro me voy a frustrar”, indicó el defensa en entrevista exclusiva a la plataforma de Universitario Play. Además, dio detalles de los pro y contras de su posición, especialmente por la importancia de custodiar el área.

“En mi posición me gusta hacer todo. Mi fuerte es marcar, los cierres, estar atento. Lo que más odio es cuando ataco y no me la dan, porque tengo que regresar volando para cubrir mi zona. Y odio, entre comillas, porque es mi trabajo y lo que me hace feliz”, agregó.

Detalles de Aldo Corzo

La entrevista no solo abordó la actualidad de Corzo en la ‘U’, sino también detalles íntimos, como su afición por el club y los pasajes más anecdóticos en su carrera futbolística. “La mayor alegría que me ha dado el trabajo ha sido ir al Mundial. Se lo contaré a mis hijos y nietos. Es lo más lindo que me ha pasado. Un torneo con la U será igual o casi igual”, contó.

También admitió que “tuve el sueño que siempre quise de chico: jugar en la ‘U’ y es lo que se acerca más a mi estilo de juego”. Eso sí, dejó en claro que su propósito en el club es darle una nuevo título para dejar su nombre grabado en la memoria de los hinchas. “Siento que me va bien, estoy cómodo y me falta ganar un torneo, sino no quedas en la historia”.

Finalmente, dio a conocer quién lo motivó a seguir este camino. “Mi ídolo de pequeño ha sido Marko Ciurlizza. En el tricampeonato admiraba su juego, dinámico, marcaba, iba para adelante. También estaba Grondona, Esidio y en la selección admiraba mucho al ‘Chorri’, es un símbolo”, explicó.

