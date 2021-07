Minuto 75 del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético. Ángel Comizzo mira al banco de suplentes para encontrar una solución, pero no necesariamente por cómo se desarrollaba el cotejo, sino porque Luis Urruti ya no podía continuar. ‘Tito’ finalmente fue cambiado por Alexander Succar. La resonancia del delantero charrúa dice que sufrió un desgarro. Lamentablemente para los cremas, no es el único dolor de cabeza. Con Aldo Corzo también hay preocupación.

El lateral merengue no puedo estar en el debut de la Fase 2, en el estadio Miguel Grau. ¿El motivo? Una lesión en el cartílago de la rodilla derecha. Depor pudo conocer que si bien el jugador no se someterá a una operación, el tema en tienda crema es que aún no se tiene claro cuándo será su regreso.

“Yo no lloro si me faltan jugadores para jugar determinados partidos. No soy llorón”, mencionó Ángel Comizzo luego del partido contra el ‘Vendaval’. Ojo, la otra carta con la cual no puede contar es Enzo Gutiérrez, quien todavía no supera el esguince en el tobillo.

Pero no todo es malo en Ate. Alberto Quintero ya culminó su participación con Panamá, en la Copa de Oro. Es decir, estará a disposición del ‘Indio’ para el partido de este domingo con UTC, en el estadio Iván Elías Moreno (3: 30 pm.). ‘Chiquitín’ fue clave la primera parte del año para los cremas: en la Liga 1 anotó dos goles en 673 minutos. En la Copa Libertadores jugó los seis partidos y celebró contra Defensa y Justicia.

Novick y Alfageme vuelven

El próximo domingo, los dirigidos por Ángel Comizzo enfrentarán a UTC, por la fecha 2 de la Fase 2, en el estadio Iván Elías Moreno. La buena noticia para Universitario es que Hernán Novick y Armando Alfageme ya están a disposición: cumplieron sus fechas de suspensión.

Ojo, entre el jueves y viernes, Ángel Comizzo definirá la oncena. Por lo pronto, se conoció que volvería a ensayar la línea de cinco en el fondo. Contra el ‘Vendaval’ ubicó a cuatro y colocó a Nelson Cabanillas como lateral izquierdo.





