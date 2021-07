Luego del empate ante Alianza Atlético de Sullana (2-2), en el arranque de la Fase 2, en la cabeza de Ángel Comizzo por ahora no solo está el analizar con qué once irá para el choque de este domingo ante UTC, en el estadio Iván Elías Moreno. También evaluar que para esta segunda parte del campeonato ya no tendrá a dos jugadores dentro de su plantel: Mathías Carpio y José Soto ya no pertenecen a Universitario de Deportes.

Depor conoció que ambos jugadores no continuarán en Ate y el tema se resolvió este miércoles. Y si bien desde el entorno de los jugadores señalan que todo se dio por mutuo acuerdo, aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la institución merengue.

Ahora, el último martes, en el programa PBO, Roberto Martínez -asesor general de la institución- confirmó que se está investigando el caso de algunos jugadores del primer equipo, por incumplimiento de protocolos. Desde dicho medio señalaron que serían cinco los futbolistas involucrados.

Por otro lado, Alberto Quintero -luego de su participación con Panamá en la Copa de Oro (anotó en el último partido con Granada)- se sumaría este jueves a los entrenamientos en Campo Mar. Ya será decisión de Ángel Comizzo si lo ubica desde el arranque contra el ‘Gavilán’.

Novick y Alfageme vuelven

El próximo domingo, los dirigidos por Ángel Comizzo enfrentarán a UTC, por la fecha 2 de la Fase 2, en el estadio Iván Elías Moreno. La buena noticia para Universitario es que Hernán Novick y Armando Alfageme ya están a disposición: cumplieron sus fechas de suspensión.

Ojo, entre el jueves y viernes, Ángel Comizzo definirá la oncena. Por lo pronto, se conoció que volvería a ensayar la línea de cinco en el fondo. Contra el ‘Vendaval’ ubicó a cuatro y colocó a Nelson Cabanillas como lateral izquierdo.





