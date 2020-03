Luego de entrenar en casa, Alejandro Hohberg decidió ponerse en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de instagram. El volante de Universitario de Deportes busca la manera de pasar el tiempo durante el encierro obligado por la cuarentena decretada para evitar que se expanda el coronavirus en nuestro país.

Alejandro Hohberg no encontró mejor manera que responder preguntas de sus seguidores y no desaprovechó la oportunidad para vacilar primero a Germán Denis. Al crema le preguntaron si mantiene contacto con el ‘Tanque’ y respondió: “Siempre, me extraña el viejito por las mañanas”.

Alejandro Hohberg en Instagram.

Otro que ‘pagó pato’ fue Nelinho Quina. A Alejandro Hohberg le dieron a elegir entre su compañero y el italiano Maldini y dijo entre risas: “La ‘moto’ tiene cosas de Maldini… un poster”. Luego añadió: “Dame a la ‘moto’ siempre”.

Alejandro Hohberg vaciló a Quina.

El coronavirus en el Perú

En nuestro país ya son 145 casos confirmados. La cantidad de pacientes por regiones es: Lima (96), Lambayeque (6), Callao (4), Arequipa (2), Huánuco (2), Piura (2), Ancash (1), Cusco (1), Ica (1), La Libertad (1) y Loreto (1). De los últimos 10 casos detectados, aún no se conoce el lugar de procedencia.

Perú ingresó en la fase 3 del coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el avance de la pandemia tiene cuatro fases y cada una permite diferenciar las medidas de control a tomar para evitar que el virus siga propagándose.

