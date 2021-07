Pese a que en la Copa América solo registró minutos en dos oportunidades -frente a Brasil y Venezuela, en el grupo B-, el nombre de Alex Valera comenzó a sonar fuerte en la Segunda División de España, según informaron desde su entorno. Frente a ello, más de un hincha tenía la interrogante si es que el ‘9′ iba a continuar o no en Universitario de Deportes para la Fase 2. Bueno, para el choque de este lunes contra Alianza Atlético, el atacante aparece dentro de la pizarra de Ángel Comizzo.

Sí, Alex Valera se quedará y esto es lo que manifestó en diálogo con TV Perú Deportes: “Hubo opciones para ir al extranjero pero decidí quedarme en la ‘U’. La decisión pasa porque tengo un compromiso con el club y la hinchada. El objetivo es campeonar. Más adelante también habrán otras ofertas y me tomarán más maduro”.

Con relación a cómo cree que se dará el desarrollo de esta segunda parte del campeonato, el ‘9′ de Universitario mencionó que “la fase 2 va estar muy peleada, todos van a querer meterse a la definición por el título. Ahora que es todos contra todos nos tocará jugar contra Alianza Lima. Todavía falta pero emociona jugar un clásico y los clásicos hay que ganarlos”.

Finalmente se refirió a lo que vivió con la Selección Peruana durante la Copa América. “Fue una sensación única estar en la Copa América, era algo que solo veía por tv y cumplí un sueño. Tuve algunas opciones de gol que no pude hacerlas pero son cosas del fútbol. El profesor Gareca me felicitó y creo que tengo mucho por mejorar”, expresó.

Con Valera en el ‘11’

Esta tarde, Universitario de Deportes debutará contra Alianza Atlético, por la Fase 2. La misión para armar el equipo no ha sido sencilla, sobre todo porque en Ate no contarán con Aldo Corzo, Enzo Gutiérrez (ambos por lesión), Iván Santillán (aún no está a punto en la parte física), Armando Alfageme y Hernán Novick (los dos últimos por suspensión). Frente a ello, Ángel Comizzo mandaría el siguiente equipo...

José Carvallo; José Zevallos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Jorge Murrugarra, Gerson Barreto, Rafael Guarderas; Luis Urruti, Piero Quispe y Alex Valera arrancarían las acciones en el estadio Miguel Grau, desde las 3: 30 pm.

Lista de convocados de Universitario para el debut de la Fase 2 (Foto: Universitario)





