Alianza Lima debutó en la Fase 2 del torneo local con una rotunda victoria sobre Ayacucho FC por 4-1. El equipo sigue avanzando en la tabla acumulada y sus jugadores están mentalizados en conseguir más victorias, para alegría de los hinchas y también de los propios jugadores, quienes día a día se sienten más en casa.

Así lo dio a conocer Hernán Barcos en diálogo con ESPN FC. El delantero argentino confesó que “he jugado en muchos equipos grandes y de la índole de Alianza Lima, pero yo creo que el momento en el que me agarró en mi carrera eso lo hace diferente y me abrazó de una forma que ningún otro club lo hizo”.

El ‘Pirata’ llegó a La Victoria, luego de un 2020 con poco rodaje de balón. Tras llegar a la Primera División de Bangladesh, pasó a la cuarta de Italia, donde tampoco tuvo los minutos como sí los tuvo en Colombia con Atlético Nacional en año anterior. Por ello, el llamado del club íntimo le permitió volver a ser un referente con experiencia.

“Desde el primer momento que me llamaron y que hablé con Carlos Bustos, sentí esa necesidad de ser un líder positivo más dentro del equipo, por lo que había pasado. Sabía que tenía que jugar la Segunda División un club tan grande como Alianza, pero me interesó desde el primer momento el desafío”, explicó durante la entrevista.

Respecto a su estancia con el equipo, no dudó en confesar que “es un trabajo que me gusta, que me siento cómodo. Teniendo un grupo como el que tenemos, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores en general, tirando todo para un mismo lado. Con el grupo hablando de jugadores, hay un compromiso interno muy grande y eso es fundamental para que las cosas salgan bien”.

Alianza Lima se ubica segundo en la tabla acumulado con 19 puntos, tras su rotunda victoria en la primera jornada de la Fase 2. Su siguiente partido será frente a Alianza Universidad, programado para el próximo sábado 24 de julio a las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau.





