A dos días del partido entre Universitario de Deportes y Melgar, en la primera fecha de la Liga 1, una de las interrogantes alrededor del esquema de Ángel Comizzo es quién irá por todo el frente de ataque: ¿Alex Valera o Enzo Gutiérrez? La ventaja del primero es que estuvo desde el arranque de la pretemporada y está en el radar de Ricardo Gareca en las convocatorias.

Ahora, no fue sencillo alcanzar este presente para el delantero crema: el año pasado recién sumó su primera temporada en la profesional, con Deportivo Llacuabamba. “Casi toda mi carrera he sido jugador de Copa Perú, fui campeón dos años y se me dio la oportunidad de jugar la Liga 1 en el 2020. Creo que lo he hecho de la mejor manera, aunque aún tengo que prender cosas. Estando en Universitario y en la Selección sigo aprendiendo. Yo me siento capaz y en confianza de jugar la Liga 1″, dijo a Sobre el Verde de Depor.

Ahora, no todo fue positivo. También escuchó comentarios de desconfianza para la alta competencia. Sobre todo ahora que va a jugar Copa Libertadores o que no está del todo listo para una convocatoria en la Selección Peruana: “Eso de subestimarme o no queda en cada uno. Yo voy a trabajar para mí mismo y para demostrar que sí puedo”.

Incluso, el ‘9′ agregó que “estos microciclos te ayudan para ver cuál es la intensidad con la que se juega en la selección y yo creo que lo he hecho de la mejor manera. Tuve una pretemporada dura y dicen que no tengo mucha experiencia en el torneo local y menos en el extranjero, pero sé que pronto lo voy a lograr”.

Alex Valera llegó a Ate a inicios de este año, con el objetivo de convertirse en el goleador del equipo. No obstante, la competencia es fuerte, con la presencia de Enzo Gutiérrez y Alexander Succar. “El delantero que esté en Universitario tiene que estar preparado, así sea Enzo, Succar o yo, los tres tenemos que estar preparados. Va a ser un año muy largo, muy fuerte y tenemos que estar listos para cuando nos toque dar todo”, aseguró.

Universitario de Deportes arranca en la Liga 1 contra Melgar, este sábado 13 en el Alberto Gallardo (3:30 pm.). Ángel Comizzo alista su formación para el duelo y deberá decidir quién asumirá el puesto de ‘9′ en el campo. Mientras tanto, Valera confesó que “yo estoy esperando mi oportunidad y sé que pronto la voy a tener”.





