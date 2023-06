Los tres últimos compromisos de Alianza Atlético -vencieron a Atlético Grau, perdieron con Deportivo Municipal y empataron con Sporting Cristal- resumen la irregularidad que registraron en el Torneo Apertura. ¿El saldo? Los de Sullana marchan en el puesto 13, con 23 unidades. Entonces, desde la directiva del ‘Vendaval’ evaluaron todos estos escenarios y optaron por un nuevo comando técnico; entonces, el nombre del ‘profe’ Carlos Compagnucci -con pasado en Universitario de Deportes- fue el elegido para el segundo round del torneo local: el Clausura. Sí, el guía argentino va por su revancha en la Liga 1 Betsson.

“Estuve mirando bastante al equipo, hay un buen plantel para trabajar; si bien fue un poco irregular en el año, ha anotado muchos goles. Me ilusiona porque veo cosas para sostener y otras por corregir”, dijo el estratega argentino en ESPN Perú. A su vez, destacó el poderío de jugar en el Campeones del 36: “Sabemos que es duro jugar en Sullana. Trataremos de aprovecharlo a nuestra manera”.

Carlos Compagnucci, a su vez, manifestó que “he tenido conversaciones con dos clubes del Perú, pero como no podía dirigir en el Torneo Apertura, me dijeron que entrene y que dirija otra persona, pero no me pareció bien. Hasta que el fin de semana pasado, llegó la llamada del presidente Lander Aleman”.

Con relación a su etapa en Universitario, el DT del ‘Vendaval’ añadió: “No me gustó lo que me pasó en este inicio de torneo con la ‘U’. Me fui dolido, pero por mí no con alguien más y ante estas situaciones, me gustaría volver al fútbol peruano y demostrar mi capacidad y poder seguir luchándola. Uno nunca sabe donde puede tener esa cuota de suerte para dar el golpe. Me ilusiona y estoy agradecido a la gente que me da la oportunidad de trabajar”.

¿Cómo va Alianza Atlético en Liga 1?

Alianza Atlético terminó el Torneo Apertura en la posición 13, con 23 puntos. El equipo del norte ganó seis partidos, empató cinco y perdió siete. Respecto a los goles, anotó 32 y recibió 33. Estas cifras lo dejan con una diferencia de gol de (-1) y una deuda pendiente de mejorar resultados para el Torneo Clausura.

Carlos Compagnucci tendrá su primer partido cuando enfrenten a Sport Boys, el domingo 25 de junio, desde la 1:00 p.m. El duelo se disputará en el estadio Campeones del 36. En relación a la jornada 2, se miden ante Universitario de Deportes, en el estadio Monumental. Las acciones serán el próximo 3 de julio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.