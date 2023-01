Faltan apenas dos semanas para el inicio de la Liga 1, pero aún continúa la incertidumbre por el tema de los derechos de TV. Tal es así, que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Cusco FC firmaron una carta exigiendo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desistir de la acción cautelar. Incluso, pusieron en duda su participación en la próxima edición del campeonato local.

“Esta medida cautelar, (agresiva y desproporcionada) perjudica a la totalidad de seguidores del fútbol nacional, ya que nuestros partidos no serán televisados y/o trasmitidos por NINGÚN medio: operador de cable o señal abierta. Situación que además generará contingencias con nuestros sponsors y demás socios estratégicos, afectando con ello, otros ingresos de orden económico”, inició el comunicado conjunto.

Los clubes firmantes agregaron que “este contexto perjudicial, fue generado por la FPF, quien debe rectificarse inmediatamente; por ello, solicitamos a la FPF que se DESISTA de la acción cautelar presentada ante el juzgado comercial; caso contrario los clubes firmantes no participaremos del Campeonato de la Liga 1 Betsson 2023″.

Cabe destacar que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Municipal, Binacional y Cusco FC son los equipos que decidieron continuar trabajando con el Consorcio Fútbol Perú para esta temporada (los cremas,.

Ocho clubes firmaron el documento que exige a la FPF desistir de su acción cautelar.

La postura de la FPF sobre la medida cautelar

El 16 de diciembre de 2022, la FPF obtuvo una resolución cautelar a su favor contra el Consorcio Fútbol Peru (GOLPERU). Y es que el Séptimo Juzgado Civil, con expediente No. 23494-2022-63, ordenó la suspensión de los contratos y/o cualquier acto jurídico relacionado a los derechos de transmisión audiovisual de la Liga 1; es decir, “dichos actos se suspenden frente a la FPF”.

No obstante, el vocero del máximo ente nacional, Carlos Caro Coria, aclaró algunos detalles de esta medida, los cuales guardan relación con los derechos de TV de los clubes y sus eventos amistosos. “Esta medida cautelar no afecta el contrato firmado con 1190 Sports porque dicha empresa no es parte del proceso judicial. Además, que sí cuenta con el aval de la FPF, titular de los derechos”, fueron las primeras palabras del vocero legal de la FPF.

Asimismo, sostuvo: “Es necesario aclarar que esta medida cautelar no interfiere con los contratos celebrados entre los clubes y el Consorcio Fútbol Perú, y que tienen vigencia hasta el 2025, por haber sido firmados antes de la aprobación de los nuevos estatutos que otorgan la titularidad de los derechos de televisión a la FPF”.





