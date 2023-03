Este fin de semana continúa la Liga 1 con partidazos de poder a poder, en los que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás equipos del certamen peruano buscarán quedarse con los tres puntos. Por ese motivo, y para dejar todo en regla, CONAR anunció las ternas arbitrales para esta nueva jornada del Torneo Apertura, que tiene a Deportivo Garcilaso como único líder, con 13 puntos.

El primer encuentro de la fecha será el que protagonicen Sport Boys y Deportivo Garcilaso, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador -este viernes desde las 3 y 30 de la tarde-, encuentro que será dirigido por Ítalo Gonzales, quien tendrá como acompañantes a Michael Orué (primer asistente), Vera Yupanqui (segundo asistente) y Luis Seminario (cuarto árbitro).

La jornada sabatina tendrá cuatro encuentros por el Torneo Apertura. El primero de ellos será el Alianza Atlético vs. Cantolao, cotejo que contará con Pablo López como juez principal del enfrentamiento. Un par de horas más tarde, será Kevin Ortega el encargado de tomar las riendas del UTC vs. Melgar, mientras que Edwin Ordoñez tendrá a cargo el Cienciano vs. Unión Comercio.

Universitario de Deportes entrará al ruedo en la noche del mismo día, teniendo que enfrentar a ADT de Tarma. Para esta ocasión, será Michael Espinoza el juez principal, siendo acompañado de Stephen Atoche (primer asistente), Anderson Quispe (segundo asistente) y Víctor Cori (cuarto árbitro).

El domingo, sobre la 1 de la tarde, David Huamán dirigirá el César Vallejo vs. Binacional. A las 3 y 30, será Hibert Villegas el árbitro principal del compromiso entre Sporting Cristal y Atlético Grau. Jesús Sánchez, Héctor Fiuza y Priscila Vásquez completarán la terna.

Diego Haro tendrá bajo su cargo el Sport Huancayo vs. Alianza Lima, siendo acompañado por Leonar Soto (primer asistente), Jefferson Valdivia (segundo asistente) y Gustavo Huamán (cuarto árbitro). Finalmente, Alejandro Villanueva será el juez principal del encuentro entre Cusco FC y Carlos A. Mannucci.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR