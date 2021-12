Llegar a Universitario es uno de los pasos más importantes que Ángel Cayetano acaba de dar en su carrera, según él mismo lo confirmó. Incluso, el futbolista dio detalles de las motivaciones que comenzó a sentir, una vez que pisó las instalaciones del equipo estudiantil. Para la próxima temporada tendrá el reto de luchar por la Liga 1 y afrontar la etapa previa de Copa Libertadores.

“Seguro es el más grande, porque es el que tiene más copas. Es un gran desafío que me llega en un momento justo. Voy a tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Es una gran responsabilidad jugar en una institución como esta. Vamos a pelear los primeros lugares. Es importante ir paso a paso porque es la forma más fácil de enfocarse”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

Ángel Cayetano fue elegido como el refuerzo de Universitario por la polifuncionalidad que posee, la misma que le permitiría desempeñarse como volante de primera línea o en la zaga central. Además, dio detalles del rendimiento que puede alcanzar en altura, teniendo en cuenta que el campeonato de este año será descentralizado (en el 2016 jugó en Cusco FC).

“Siempre he jugado de volante defensivo. En esta torneo, me tocó jugar de defensa, pero creo que donde me necesite el equipo, trataré de cumplir de la mejor forma. Los primeros días que llegué a Cusco, sentí la altura. A los cuatro o cinco días, me adapté. El tema de la velocidad de la pelota es complicado”, agregó.

En Universitario, la presencia de Gregorio Pérez es uno de los grandes estimulantes para un jugador. De ello sabe bien Ángel Cayetano, quien tiene bien referenciado al estratega, que -a su vez- es su compatriota. Aquí su palabra sobre el estratega merengue.

“Estar en esta institución y que el profesor Gregorio Pérez me tenga la confianza para poder trabajar juntos, es una alegría inmensa, que un DT como él me elija. Voy tratando de conocer un poco más lo que es la familia ‘U’ y ando intentando interiorizarme para poder darlo todo por estos colores”, finalizó.





