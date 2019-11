Cuando Universitario de Deportes saboreaba la victoria ante UTC, llegó Janio Pósito para conectar un cabezazo y poner el tanto definitivo del empate en Cajamarca. Ojo, el delantero estaba en posición adelanta. Por ese motivo, Ángel Comizzo disparó con todo en conferencia de prensa. Aquí sus mejores textuales.

- “Yo creo que el equipo jugó bien. Inclusive, hasta recibir el gol de ellos. Presionó donde tenía que presionar, no se metió atrás, tuvo buen trato de balón, hicieron un buen partido y un esfuerzo enorme. Era una gran oportunidad para ponernos otra vez en el primer lugar, pero recibimos a un par de jugadores que no podían terminar el partido por sus condiciones físicas, como Aldo Corzo. Por eso tuvimos que hacer variantes”.

- “Lamentablemente, los errores arbitrales hicieron que nos empaten el partido. Tuvimos para liquidar el juego. Tuvimos situaciones de gol muy claras. Y cuando no conviertes, se dice que te ligan en el arco propio”.

- “Aldo, con los partidos jugados con la Selección, no jugó nunca. Ahora lo ponen, justo cuando nosotros teníamos que disputar un partido importantísimo por la final. Bueno, él hizo un gran esfuerzo. Jugó un partido muy bravo contra Colombia. El esfuerzo que hizo en Cajamarca fue espectacular. Ha puesto en riesgo su físico y eso se le agradece, al igual que Alberto Quintero”.

- “Por un error arbitral, tremendo, grosero del señor Pedro Vásquez, que es un pésimo línea. Fue pésimo su trabajo, no puede dirigir más, al igual que le árbitro principal. Casi matan a Anthony Osorio, condicionan a Cabanillas con tarjeta amarilla y se fue expulsado. Esta gente no estaba capacitada. Yo no soy de llorar. Hay otros que lloran mucho, pero yo no”.

- “Hay que darle mérito al señor Pedro Vásquez. Gracias”.

Federico Rodríguez salió de Matute junto a su madre tras la victoria de Alianza Lima. (16/11/19)

MÁS NOTICIAS