Universitario de Deportes cayó goleado (6-1) por UTC de Cajamarca en la jornada en la Liga 1. El cuadro merengue, que tiene ambiciones por pelear por el título de la Fase 2, quedó relegado en la tabla de posiciones después del abultado marcador en el estadio Alberto Gallardo.

Luego de la contienda, Ángel Comizzo realizó un breve comentario sobre la contienda por la fecha 5 del grupo A. El estratega argentino manifestó que la historia del partido cambió totalmente de un tiempo a otro.

“Es difícil analizar un partido que nos resultó adverso en el marcador, especialmente en el segundo tiempo. En los primeros 45 minutos fue un partido bastante parejo, ellos nos llegaron una sola vez de contragolpe y nos convirtieron”, comentó el técnico de la ‘U’ que se fue el descanso perdiendo 1-0.

“En el complemento sí fue un descalabro total”, añadió Comizzo. Y es que, en el segundo capítulo del choque, UTC anotó cinco conquistas para sellar un resultado histórico para los cajamarquinos que sumaron once unidades en la tabla del grupo A.

De otro lado, el DT de Universitario aseguró que en la interna tendrá un diálogo sobre lo ocurrido este martes. “Lo que tengamos que arreglar lo haremos en casa, de puertas para adentro. Charlaremos, analizaremos. Sí estamos muy dolidos porque fue una derrota tremenda, no nos puede pasar eso. Nosotros vamos a analizar de puertas para adentro lo que nos viene ocurriendo, porque este no es el primer partido, son tres juegos. Estos mismos jugadores que hoy cayeron derrotados, me dieron muchas alegrías, satisfacciones a lo largo de toda la temporada”, concluyó.