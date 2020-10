Las losas deportivas de Pomalca fueron los escenarios para pichangas interminables entre amigos. Aquellos rectángulos de cemento fueron los puntos de encuentro de aquellos que tenían la osadía de escaparse de sus colegios para sacar a relucir sus mejores dotes con el balón. Ello podía causar jalones de orejas después, pero no importaba, lo que valía era ganar. Así de claro lo tuvo Alex Valera desde su niñez.

Desde niño su pasión estuvo centrada en una pelota, la misma que en más de una ocasión le trajo algunos problemas con su madre, quien tenía que mandarlo a llamar para que cumpla con las tareas. “Se paraba escapando para jugar con sus amigos y siempre quiso destacar con sus goles”, confesó la mujer orgullosa para RPP.

De ese pequeño al 2020, Valera a pasado por diversos torneos y defendió los colores de Perú en competencias de fútbol playa. Hoy, con 1,216 minutos sumados en cancha, es considerado el jugador revelación de la Liga 1, no solo por sus siete goles en catorce partidos, sino porque se ganó su llamado a la Selección Peruana.

Alex Valera fue llamado a la Selección Peruana para el inicio de las Eliminatorias. (Foto: FPF)

Construyendo su camino

Alex Valera aprendió a valerse por sí mismo en el campo, acostumbrado a jugar en espacios cortos, tocando y practicando ‘chalacas’ que muy pronto serían de utilidad en su carrera. “De muy joven empecé jugando Copa Perú, pero mientras crecía también me dedicaba al futsal y fútbol playa. Ahí fui tomando experiencia porque son disciplinas que te ayudan bastante para luego llegar al fútbol y ahora lo estoy demostrando”, dijo Valera a Deporcast.

Sus habilidades eran más que notorias para quienes lo tuvieron a su cargo, pero no fue sencillo. César Sánchez, quien lo dirigió en Pirata FC desde el 2017 hasta el 2018 (en la Copa Perú), cuenta que hubo que trabajarse un aspecto esencial en todo jugador: la disciplina.

“Conmigo no jugaba mucho. Yo le exigía que tenía que entrenar y él era el engreído de la directiva de Pirata FC, incluso llegué a tener problemas porque querían que lo ponga sin que haya entrenado y a mí no me parecía. Sin entrenar tenía unas condiciones bárbaras, practicando se potenció más. En ese momento él no lo entendía, pero al final el tiempo me dio la razón”, contó Sánchez a Depor, quien confiesa que tras esos episodios su relación mejoró.

Fútbol en arena

Los movimientos en espacios reducidos con gran velocidad los perfeccionó en el fútbol playa. Alex disputó la Copa América de esta disciplina en el 2018, marcando cuatro tantos frente a Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. “El fútbol playa te da potencia y buena pegada. Son cosas que te ayudan a ganar virtudes que quizás otros jugadores no tienen. Por ejemplo, también hacer una ‘chalaca’ o tener buen cabezazo”, admitió Valera a Deporcast.

No se equivocó. Con la '9′ en la espalda, fue una de las piezas claves para la delegación peruana, con la que compitió en certámenes en la región tratando de dejar al país en alto. Esto le valió el salto al juego de once, uno que exigía de todo lo adquirido en la arena.

“Posee una técnica depurada que, al haber sido jugador de fútbol playa, la llegó a demostrar día a día por todo lo aprendido en esa disciplina”, recordó Juan Carlos Bazalar, hoy DT de Carlos Stein. El exjugador de Universitario dirigió en la etapa final de la Copa Perú a Pirata FC, por lo que pudo ver de cerca la evolución de Valera.

Alex Valera jugando por la selección peruana en la Copa América de Fútbol Playa de 2018. (Foto: FPF)

De Copa Perú a la Selección

A finales del 2019, Valera es fichado por Deportivo Llacuabamba para pelear por el ascenso a Primera División. Luego de la eliminación de Deportivo Garcilaso por el cuadro liberteño, es llamado precisamente por este equipo para pelear en el cuadrangular final. La apuesta no fue en vano, por lo que también lo llamaron para continuar en la Liga 1.

“La verdad no pensé que iba hacer así. Lo bueno es que el esfuerzo está dando frutos, sigo dando lo mejor de mí para la confianza de los dirigentes, del técnico”, confesó Alex a Deporcast. Ese esfuerzo le valió ser elegido para poder el GPS de la Selección Peruana. Él sabía que eso significaba un posible llamado, aunque no imaginó que tan pronto.

Perú ha tenido bajas importantes de cara a su debut ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de que este escenario haya significado una oportunidad para Valera, lo cierto es que hoy ya es parte de la Selección (viajará en unas horas, junto a la delegación, a Paraguay) y también un “orgullo pomalqueño”, como lo describió su padre a RPP. La puesta está hecha y solo el tiempo, como César mencionó, será el que dé la razón.

