Universitario espera lavarse la cara del mal inicio que tuvo en el segundo certamen del año ante un UTC que saldrá con todo a dar el gran golpe de la jornada. Ángel Comizzo contará, para este partido, con importantes regresos al plantel principal, como el de Alberto Quintero (convocado en Panamá) y Hernán Novick (suspendido).

Sin embargo, la presencia de ambos no sería la única novedad, ya que el ‘Indio’ sigue evaluando la posibilidad de incluir a Armando Alfageme en la oncena en lugar de Jorge Murrugarra. Esta, sería la única duda que el DT crema tendría en estas horas para el armado de su alineación en búsqueda de su primer triunfo en la Fase 2 del campeonato local.

Con ello, Universitario mandaría al duelo con UTC a José Carvallo en portería; José Zevallos, Federico Alonso, nelinho Quina y Nelson Cabanillas en defensa; Jorge Murrugarra (Armando Alfageme), Gerson Barreto, Rafael Guarderas y Hernán Novick en el mediocampo, para dejar en zona de ataque a Alberto Quintero y Alex Valera.

Cabe destacar que los cremas no campeonan desde 2013, por lo que buscarán alcanzar los Play Offs este año y dar pelea por el título nacional, tal y como ocurrió en 2020, aunque cambiando la fortuna de ese entonces, cuando cayeron en la final contra Sporting Cristal.

Unos vuelven y otros salen

Minuto 75 del partido entre Universitario y Alianza Atlético. Ángel Comizzo mira al banco de suplentes para encontrar una solución, pero no necesariamente por cómo se desarrollaba el cotejo, sino porque Luis Urruti ya no podía continuar. ‘Tito’ finalmente fue cambiado por Alexander Succar. La resonancia del delantero charrúa dice que sufrió un desgarro.

Lamentablemente para los cremas, no es el único dolor de cabeza. Con Aldo Corzo también hay preocupación. El lateral merengue no puedo estar en el debut de la Fase 2, en el estadio Miguel Grau. ¿El motivo? Una lesión en el cartílago de la rodilla derecha. Depor pudo conocer que si bien el jugador no se someterá a una operación, el tema en tienda crema es que aún no se tiene claro cuándo será su regreso.

