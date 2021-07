El buen rendimiento de la Selección Peruana ocasiona que Ricardo Gareca sea seducido por los demás países sudamericanos. Sin embargo, el ‘Tigre’ es un hombre que suele respetar sus contratos, por lo que la posibilidad de dirigir al combinado de Chile no es algo que el estratega argentino tenga en sus planes cercanos.

“No sé qué haría después que termine la etapa con la Selección Peruana, si seguiría con nivel selección o algún equipo. No me acostumbro a planificar demasiado, sino a esperar a cumplir el contrato con cada compromiso que asumo porque eso me permite estar enfocado y direccionado. Una vez esto ocurra analizaré lo mejor que me pueda surgir o alguna propuesta que pueda tener. Por ahora, solo tengo la cabeza en Perú y en los objetivos”, sostuvo el DT en diálogo con EnCancha de Chile.

Por otro lado, el entrenador de la Selección Peruana destacó la gran rivalidad que existe entre los miembros del ‘Clásico del Pacífico’, a lo que confesó sentirse contagiado por todo lo que se vive alrededor de este encuentro en cada ocasión que se realiza.

“En Perú se vive muy intensamente (el partido contra Chile). Es un clásico. No sé como lo tomará Chile, pero hay una gran rivalidad y, en ese sentido, yo notó que es un partido bastante especial entre los dos equipos”, agregó el entrenador del cuadro blanquirrojo.

Perú va dejando todo listo para el reinicio de las Eliminatorias

Por el momento, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ha confirmado que en setiembre se jugará fecha doble, aunque sigue en evaluación si se agrega un partido más, ya que los duelos contra Bolivia en La Paz y frente a Venezuela en Lima siguen pendientes.

Los preparativos para los próximos duelos de la Selección Peruana ya comenzaron; sin embargo, una de las preguntas que se hacen los hinchas es: ¿cuándo volverán los partidos con asistencia de gente? Al respecto Antonio García Pye indicó que se analiza la posibilidad, aunque es difícil de que pueda darse una confirmación en las próximas semanas.

“Por lógica, un estadio es un espacio abierto y menos propenso a que se den contagios. Con los protocolos del caso, no creo que haya ningún problema. La Federación, pero en especial Conmebol y FIFA son los que ven la posibilidad de que se pueda jugar con público”, indicó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol a FPF Play.

