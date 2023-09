Este lunes, Universitario de Deportes hizo oficial la incorporación de Antonio García Pye a sus filas, luego de confirmar que el exgerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomará un rol de asesoría externa en el ámbito deportivo. De esta manera, se pondrá en marcha el plan elaborado por la administración con miras centenario de los estudiantiles que se cumplirá en 2024. Si bien hubo especulaciones con relación a las decisiones que podría tomar dentro del club, fue el mismo profesional el encargado de detallar cuál será su ruta de trabajo.

“No he venido a traer jugadores o a proponerlos. Hacerlo sería irrespetuoso porque hay gente mucho más especializada para decidir y elegir los puestos a cubrir y las características de los futbolistas a elegir”, sostuvo el nuevo asesor merengue en conferencia de prensa.

Antonio García Pye sabe que el hincha de Universitario de Deportes se siente en la urgencia de lograr títulos y, si bien es una de las metas a las que apunta, dio a conocer el rol que tiene en mente para poder alcanzarlos, con la intención de que no sea flor de un día.

“Mi propuesta va por ayudar a crear una base sólida que permita una consistencia en los años. Cualquier resultado deportivo bueno, tenga una sostenibilidad a futuro y que no solo sea un éxito. Mi filosofía es conseguir el éxito con eficiencia, demostrar que se puede hacer con los profesionales que tenemos”, acotó.

Su experiencia previa en Universitario

Antonio García Pye fue parte del equipo de trabajo de Universitario en años anteriores y, si bien consiguió el éxito deportivo, confesó que no se sintió del todo conforme por la manera en lo que se estaba planificando el futuro de la institución, cosa que espera cambiar en su nuevo desafío con el equipo crema. Fue parte del grupo de trabajo que alcanzó los dos últimos títulos de los de Ate, en 2009 y 2013.

“Romper el mercado y despilfarrar recursos puede ayudar a conseguir un título nacional, pero propongo desterrar de nuestro diccionario el ‘campeonemos como sea’. Estoy convencido que no es el mejor camino porque eso no nos garantiza nada. En 2009 y 2013 me fui campeón, pero muy preocupado por cómo se estaba manejando el club en ese entonces”. señaló.

Antonio García Pye trabajó en Universitario de Deportes en 2009 y 2013 (Foto: Facebook)

Tema Selección Peruana

Con años de trabajo en la Selección Peruana, Antonio García Pye dejó el cargo que tenía en las oficinas de la Videna, hace algunas semanas, aunque también dio a conocer que aún posee un vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), porque confirmó que aún lo seguirán viendo trabajando con el combinado bicolor en el presente año.

“Les expliqué que tengo un compromiso con las selecciones nacionales. Con la absoluta, esto es hasta diciembre. Quedan cuatro partidos cruciales, pero ha quedado bien cubierto el espacio que dejé. Siempre he dicho que Perú y Universitario de Deportes, son las únicas instituciones que me atraen para luchar por ellos”, agregó García Pye.

El asesor de Universitario de Deportes sabe que tiene mucho trabajo por hacer, por lo que pidió paciencia a toda la fanaticada estudiantil, la misma que recibió muy bien su llegada a la institución, luego de diez años en lo que el directivo se alejó de las oficinas de Ate.

“Esta situación no me prohíbe realizar una asesoría externa y tengo que aprovechar estos meses para conocer un poco más del presente del club. Necesito hacer un diagnóstico porque no estoy involucrado totalmente en el funcionamiento”, concluyó el asesor merengue.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO