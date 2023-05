El último fin de semana, se dejó de hablar solo del rendimiento de los equipos de la Liga 1 para pasar a polemizar sobre la actuación de los árbitros, quienes influyeron en algunos resultados del Torneo Apertura, siendo Alianza Lima y Universitario de Deportes dos de los principales protagonistas. En el caso del último equipo en mención, Augusto Menéndez fue el señalado, luego de expulsar a Nelson Cabanillas en una acción que no para todos merecía la tarjeta roja, por lo que fue el mismo juez el encargado de detallar la causal de su decisión.

“Se expulsó al jugador del club Universitario de Deportes, Nelson Cabanillas, al minuto 44 por actuar de modo ofensivo al aplaudir las decisiones del equipo arbitral tras una reanudación”, dio a conocer RPP en relación al informe del árbitro nacional tras el encuentro entre los cremas y Alianza Atlético.

Augusto Menéndez se mantuvo firme en su decisión de mantener la sanción al deportista de Universitario de Deportes, insistiendo en que la acción que efectuó era merecedora de la expulsión, basándose en los argumentos previamente expuestos, los cuales complementó con su percepción personal sobre el acontecimiento.

“Debo aclarar que el hecho de insulto o humillar no sólo es una acción que se hace de manera verbal, sino también a través de gestos u otro tipo de acciones corporales”, agregó el juez nacional sobre la acción que ha dado la vuelta al mundo por el polémico desenlace.

Sanciones de la CONAR por malos arbitrajes

Augusto Menéndez recibió una dura sanción de la CONAR tras su desempeño en el Universitario de Deportes vs. Alianza Atlético. Sin embargo, no fue el único sancionado, ya que también se tomó acciones contra Victor Raez, asistente FIFA que arbitró este último en el duelo entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, el cual se llevó a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Dicho esto, ambos árbitros no solo dejarán de ser considerados en el torneo peruano, puesto que también se aplicaría el caso a nivel internacional. Es decir, no serán programados para encuentros de Copa Libertadores y Sudamericana hasta que se levante la sanción.





