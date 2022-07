Llegar a Universitario a mitad de temporada ha sido, sin duda alguna, un gran reto para Carlos Compagnucci. Y es que, por más intención que tenga el entrenador, sabe que es muy complicado hacer cambios bruscos en la idea de juego del equipo y que esto de resultados inmediatos, por lo que toma sus precauciones para ir modificando poco a poco el estilo y acercarse a la mejor versión del elenco merengue.

“Buscarle la idea de juego al equipo no es sencillo en el corto plazo. Uno no puede llenar de información al jugador porque no va a captar nada. El momento de atención del futbolista es corto porque tiene que correr, decidir con la pelota y si uno le está todo el día metiendo ideas es difícil. La va a asimilar en el tiempo, esperemos que sea lo antes posible para poder competir de la mejor manera”, sostuvo en una entrevista brindada al departamento de prensa del club.

Carlos Compagnucci tuvo un pasado en Universitario durante la temporada 2005, aunque reconoció que -en aquel entonces- las sensaciones que sintió no eran tan fuertes como las que le toca experimentar en el presente con el conjunto estudiantil.

“Las emociones que tengo hoy son más fuertes que las tuve la primera vez. Lógicamente, conocía a Universitario, pero hoy, ya después de haber trabajado acá, tengo otras sensaciones, que son buenas pero a la vez siento esa responsabilidad que antes no la tenía. Sé bien lo que representa la ‘U’, pero tengo otra base de muchos años de entrenador”, agregó.

Por otro lado, Carlos Compagnucci dio a conocer el sistema de trabajo que emplea con los juveniles en Universitario, a quienes espera potenciar para que puedan nutrir al primer equipo en un futuro no muy lejano y no sufran con el cambio brusco que podría significar dar el salto a Primera División.

“Como entrenador me gusta ser docente y no solamente con los juveniles. Lo más sensible es trabajar con ellos porque eso es fundamental para que lleguen de la mejor manera arriba. Ahí, es donde hay que sembrar, invertir, para crear una buena base, pero también le reclamo al entrenador de primera que no deje de hacer docencia con los profesionales”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.