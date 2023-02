Universitario de Deportes inició con pie derecho el certamen local, luego de golear 4-0 a Cantolao en su primer partido. Sin embargo, un evento llamó la atención a todos los hinchas merengues: la ausencia de Piero Quispe en el partido. Por ello, Carlos Compagnucci se encargó de dar detalles sobre el presente del futbolista, a quien no descarta utilizar en las próximas jornadas.

“En esta pretemporada, no tuvo el nivel con el que acabó, pero entiendo que el incorporarse una semana tarde hizo que le cueste un poco. Tiene que trabajar y seguir creciendo. Que no haya estado en el partido pasado, no indica que no esté en el próximo”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Con relación al regreso de Luis Urruti a Universitario de Deportes, el DT merengue no pudo ocultar su alegría, aunque considera que aún hay mucho camino por recorrer con el deportista, ya que viene de una lesión con una para larga y eso siempre afecta el rendimiento final.

“Él está bien, pero todos sabemos que no está al nivel que él puede estar porque estuvo mucho tiempo parado y, lógicamente, esta vuelta lo condiciona a tener una regularidad en el tiempo. Está trabajando para estar al 100 %. Lo estamos llevando de a pocos, pero tiene que tranquilizarse porque es un jugador ansioso y tenemos miedo que se vuelva a resentir”, acotó.

Por otro lado, Carlos Compagnucci dio luces del análisis que viene realizándole a Unión Comercio, próximo rival de Universitario de Deportes en la Liga 1, indicando que no siente que el factor calor sea determinante en el resultado, ya que el equipo está acostumbrado a entrenar con altas temperaturas.

“Miré algo del rival. A partir de mañana, prepararemos el partido del domingo porque hemos trabajado cosas generales estos días. Me parece que es un rival que tiene futbolistas interesantes, con dinámica en la mitad de la cancha que buscará aprovechar su localía y el jugar a un determinado horario. Entrenamos con calor, así que no haya tanta diferencia como para sufrirlo. Estamos preparados”, finalizó.





Compagnucci habló en conferencia de prensa (Video: Wilder Robles)