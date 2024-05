El Torneo Apertura de la Liga 1 vivió uno de sus capítulos más controvertidos en la fecha 16, cuando Cienciano y Universitario de Deportes empataron sin goles en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Más allá del resultado, la gran polémica de la noche surgió en los últimos minutos del partido, cuando el árbitro Kevin Ortega decidió no sancionar un posible penal a favor del cuadro imperial, tras una aparente falta de Matías Di Benedetto sobre Carlos Garcés.

La decisión arbitral desató una tormenta de críticas y acusaciones, especialmente por parte de Sergio Ludeña, administrador del club Cienciano, quien no dudó en expresar su indignación ante la prensa y en redes sociales. “Como club nos sentimos perjudicados porque consideramos que ha sido un penal clarísimo. Lamentamos que el árbitro no tenga los pantalones para cobrar el penal al último minuto. Universitario no necesita ganar con este tipo de ayudas”, declaró al respecto.

La controversia comenzó cuando, en los minutos finales del encuentro, Carlos Garcés fue derribado dentro del área por Matías Di Benedetto. A pesar de la revisión del VAR, Kevin Ortega decidió no señalar la infracción, lo que provocó una ola de protestas tanto en el campo como en las gradas. Así, Cienciano vio frustradas sus aspiraciones por esta controvertida decisión.

Sergio Ludeña fue más allá en sus declaraciones, llevando su queja a las plataformas digitales. “Rechazamos tajantemente lo que sucedió esta noche con el árbitro Kevin Ortega, quien no nos cobró un clarísimo penal. ¡Basta ya de perjudicar a los equipos de provincia! Exigiremos los audios del VAR y solicitaremos a la CONAR una sanción ejemplar para este juez”, escribió en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

El administrador de Cienciano también destacó la necesidad de justicia y equidad en el fútbol peruano, subrayando que los equipos de provincia no deben ser marginados por intereses externos que afectan la profesionalización del deporte. “Cienciano y todos los equipos de provincia merecen justicia y no ser perjudicados por intereses de terceros, que solo hacen que no se profesionalice el fútbol peruano. Gracias a nuestros hinchas, que hoy acompañaron al equipo. Seguiremos luchando hasta el final. ¡Vamos Cienciano!”, manifestó en redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?





Cienciano, por su parte, enfrentará a Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este encuentro está pactado para jugarse el lunes 27 de mayo desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y se podrá ver a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





El siguiente desafío de Universitario





El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

