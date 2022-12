En marzo del presente año, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles de sus primeros meses de gestión al mando del conjunto ‘merengue’. Asimismo, el directivo se refirió a algunos aspectos financieros y temas legales de la institución, señalando que, en señal de transparencia, el elenco de Ate designó a la empresa BDO para realizar una auditoría externa del periodo 2021. Ahora, ocho meses después, la popular auditora emitió el dictamen con respecto a la situación económica y tributaria de la escuadra.

A través de una publicación en sus redes sociales, la ‘U’ dio a conocer el informe de auditoría externa del periodo 2021. En el primer punto, BDO determinó que “en casi 10 años de administraciones concursales el club generó un pasivo corriente acumulado de S/. 68′604,932 al 31 de diciembre de 2021, monto que está compuesta por deudas de litigios (despidos arbitrarios, indemnizaciones, laudo KS Depor, otros). Los estados financieros demuestran que a la fecha la administración provisional ha reducido el pasivo corriente a S/. 60′500,000″.

Del mismo modo, Universitario de Deportes señaló que, a partir de setiembre de 2021, han logrado “cancelar por deuda tributaria vencida al 31 de diciembre del 2021, la suma de S/. 3′064,768 (deuda corriente regular) y S/. 3′483,873 (deuda coactiva), arrojando un total de S/. 6′548,641″.

Es necesario mencionar que BDO también informó que el cuadro crema “pagó la suma de S/. 11′650,182, por concepto de deuda corriente regular al 30 de diciembre de 2022″. Mientras que a nivel concursal, la “deuda” referida a Gremco Corp S.A.C, “es seriamente cuestionada por las conclusiones que arrojó la auditora”.

Asimismo, sostienen: “INDECOPI reconoció a favor de Gremco Corp S.A.C. la suma de US$ 83MM, mediante un plan de reestructuración aprobado en febrero de 2017; sin embargo, el dictamente advierte que dicha “deuda” debió plantearse únicamente sobre la base capital ($26MM - Laudo arbitral) y no sobre US$ 57MM, monto que incluía US$31MM por concepto de intereses”.

Ante ello, en base a los resultados que arrojó la auditoría, Universitario advirtió que “se transgredió el Código Civil y la ley concursal, pues se capitalizaron indebidamente los intereses de forma expresamente contraria a la Ley perjudicando severamente al club”. Además, señalan que “INDECOPI reconoció una deuda ilíquida (no verificada) como concursal”.

Finalmente, el club ‘merengue’ determinó que “existen hallazgos y/o indicios de contratos irregulares con terceros, que nunca brindaron servicios a la institución, pero que, sin embargo, fueron beneficiados con importantes sumas de dinero”. Eso sí, señalaron que en los próximos días, iniciarán el proceso de selección de la empresa que realizará la auditoría externa del periodo 2022.

El informe de auditoría emitido por la empresa BDO Perú. (Foto: Universitario de Deportes)

