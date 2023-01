En medio de esto, se confirmó que la cadena DirecTV llegó a un acuerdo con 1190 Sports, la empresa en cuestión y contratada por la FPF, para transmitir los partidos de la Liga 1 este 2023, hecho que cayó como una ‘bomba’ para los ocho clubes involucrados en esta batalla, es decir, Universitario, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional, Municipal y Sport Boys.

Es más, actualmente, continúan las negociaciones de 1190 Sports con otras plataformas y empresas televisivas. Best Cable también se anunció como nuevo canal. La actual controversia entre clubes y la FPF se debe principalmente a una modificación de los estatutos del máximo ente rector de fútbol peruano que tuvo como objetivo adecuarse al modelo de la FIFA, organismo que promueve que sean únicamente las federaciones de cada país – y no los clubes – las responsables de negociar y firmar contratos por derechos de transmisión de sus ligas.

🚨¡𝘼𝙏𝙀𝙉𝘾𝙄𝙊𝙉!🚨



A través de un comunicado conjunto los clubes aliados del consorcio(GolPeru) mostraron su rechazo a la medida cuatelar impuesta y, le exigen a la Federacion Peruana de Fútbol que desista, de lo contrario no participarán de la Liga 1 2023. pic.twitter.com/oYycVciXAg — Datos Futboleros (@datosfutperu) January 7, 2023

Los clubes en mención cuestionan la forma como la FPF realizó las negociaciones con 1190 Sports, sin ningún proceso de licitación o concurso público que garantice que se trate de la mejor alternativa . A esto añaden que se trata de una empresa intermediaria –y no un canal de televisión como sí lo es Gol Perú–, agregando no existe garantía de que los ingresos sean los esperados, pues el pago por derechos de transmisión a los clubes dependerá de los contratos que logre firmar 1190 Sports con los operadores interesados en transmitir la Liga 1, como sería el caso de Directv. Es decir, si el negocio de vender los derechos sale mal, los clubes perderán un porcentaje de su principal fuente de ingresos. Es importante destacar que los derechos de transmisión son el ingreso más importantes de los equipos de la Liga 1. El fútbol peruano tambalea y, por ahora, el panorama sobre este tema es incierto. Depor conversó con representantes de Universitario y Cienciano, dos de los equipos de la oposición a lo que propone la FPF.

La voz de los perjudicados

Cienciano es uno de los equipos que mejor viene fichando para esta temporada, con refuerzos de mucho renombre y, obvio, de importante costo económico. Por ejemplo, Alberto Quintero, el delantero ecuatoriano Carlos Garcés y Paolo Hurtado, no es un secreto que tendrán algunos de los salarios más altos de la actual Liga 1. Sergio Ludeña, administrador del cuadro ‘imperial’, considera que esta incertidumbre pone en vilo la planificación económica del club de cara a este año. “La FPF al haber judicializado el tema con esta medida cautelar, que congela los contratos con el Consorcio, nos pone en riesgo porque nos involucra en este proceso como instituciones deportivas, algo que no debería ser así, porque somos miembros de la Asamblea. Por eso sacamos un comunicado, donde le pedimos a la FPF que retire esa medida cautelar, sino no vamos a poder pagar los sueldos a fin de mes”, nos contó.

Por otro lado, Ludeña explicó el por qué Cienciano, así como los otros siete clubes, decidieron renovar con el Consorcio Gol Perú, más allá de las exigencias de la FPF de alinearse con la empresa 1190 Sports. “La postura del club Cienciano fue renovar con el Consorcio debido a que existen cláusulas en un contrato, que hemos escuchado que la FPF respeta, y dichas cláusulas nos exigía sentarnos a escuchar, de alguna manera, ofertas. La FPF al presentar los números, y nosotros al habernos sentado a negociar con el Consorcio, definitivamente el Consorcio te da una mejor oferta y sobre todo nos da seguridad por ser un grupo de empresas que nos cumple mes a mes hace más de 10 años. Por eso, optamos junto a otros equipos en firmar la renovación”, señaló.

¡𝙈𝙚𝙟𝙤𝙧𝙖𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙘𝙡𝙪𝙗𝙚𝙨! ⚽️👏🏽



El nuevo modelo asociativo con 1190 Sports trae ganancias visibles para los equipos, mejores condiciones para los futbolistas y eleva la competitividad de la Liga1.



📎 https://t.co/jqnvEsN4AE#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/OJpE1HXbDP — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 27, 2022

El administrador de Cienciano hace un llamado a la reflexión de la FPF, encabezada por su presidente Agustín Lozano, para que el inicio de la Liga 1 no tenga complicaciones, a falta de dos semanas. Si bien el comunicado de los clubes afirma de “no participar de la Liga 1 2023″, si la FPF no desiste en la medida cautelar, Ludeña confía en un consenso. “Lo que esperamos es la renuncia del secretario general de la FPF (Jean Marcel Robilliard). Yo creo que el señor Lozano tiene la mejor intención de manejar esto, pero el secretario general llevó mal todas las decisiones desde el proceso de legislación. Ojalá que el señor Lozano finalmente reflexione, y sea lo mejor para el fútbol peruano. Lo que hemos solicitado a la FPF es que termine con esta posición, somos ocho equipos, considero los más importantes de la Liga 1, y así no se puede tratar a las instituciones deportivas. La FPF viene cometiendo un error y espero que esto se mejore pronto porque todos buscamos participar del torneo y de las copas internacionales.”, finalizó.

Por el mismo camino, Universitario, en la voz de su asesor legal Adrián Gilabert, también confía en un consenso entre los clubes y la FPF para no se vea perjudicado el fútbol peruano. “ Yo creo que las partes van a tener que recapacitar, reflexionar, llegar a acuerdos, y sacar el tema adelante. No hay otro camino”, explicó. Igualmente, consideró de que la medida cautelar impuesta por la FPF es agresiva hacia los clubes: “La FPF no ha medido las consecuencias de ir a la justicia ordinaria, porque eso dará pie a que los clubes de fútbol tengan que asistir a defender sus derechos. Se trata de una medida cautelar que es bastante agresiva, por ello creo que los clubes ahora tendrán que presentarse ante la justicia ordinaria para controvertir ante la FPF, algo que no está permitido, pero que fue señalado por la misma FPF”.

¿Camino a otra huelga?

“La opción de la huelga es latente de los trabajadores. El día que los futbolistas sientan que sus derechos son vulnerados y que se afecta la chance de trabajar, la huelga es el mecanismo más drástico. Además tiene que ser por una razón justa. Ya lo tuvimos en la historia”, aseguró hace unos días Roberto Silva, presidente de SAFAP (Agremiación de Futbolistas), ante la negativa de la FPF de dar su brazo a torcer en torno a los derechos de televisión. Hoy, tras el último comunicado en conjunto, volvió a surgir el rumor de que los jugadores podrían irse a huelga, algo que, como bien indica Silva, ya ocurrió en nuestro fútbol.

En noviembre del 2003, el Descentralizado tuvo una huelga, aunque las razones que provocaron dicho desenlace no tuvieron ningún punto en común con lo que viene sucediendo ahora. ¿Qué pasó? Los manejos dirigenciales dejaban mucho que desear y las condiciones bajo las que trabajan los futbolistas eran paupérrimas. Todo el peso de la responsabilidad caía sobre los hombros del entonces presidente de la FPF, Manuel Burga. Fue así que se tomó la radical decisión de no presentarse a jugar la fecha programada por el Torneo Clausura. La medida fue acatada a rajatabla por los planteles de los 12 clubes que competían en ese entonces. En 2012, también por deudas a los jugadores de la mayoría de clubes, descontando a Sporting Cristal y San Martín, la primera fecha de ese torneo del Descentralizado se jugó con juveniles, pues los jugadores protestaron al no presentarse con sus equipos.

Por ahora, la SAFAP también se expresó en un comunicado, exigiendo un consenso. “Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF, como ente rector, que encuentre una solución inmediata a este conflicto interno. Hay una orden judicial que está impidiendo que los clubes reciban ingresos por derechos de televisión”, indicó.





Jugadores al pie del estadio Nacional en señal de huelga, en 2003.





La postura de la FPF

La FPF parece no dar el brazo a torcer. La FPF insiste en que los equipos ‘rebeldes’ se puedan alinear con la propuesta que tienen de ahora en adelante por los próximos 13 años con 1190 Sports, democratizando los derechos de TV. Bajo esta situación no va a permitir que los clubes renueven con el Consorcio y esto, sin duda, va a generar serios problemas en la Liga 1, de cara, por ejemplo, a convocatorias en la selección peruana, la participación de los equipos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Asimismo, la FPF emitió un reciente comunicado, donde le responde a los clubes ‘rebeldes’ y reafirmó su posición sobre los derechos de televisión, confirmándose como poseedora de los derechos de transmisión de los competiciones que organiza según estatuto. “La FPF reafirma su decisión de respetar la vigencia de los contratos que los clubes suscribieron con el CFP con anterioridad al 2019. Por ello, los clubes C.A Mannucci, Sport Boys Association, Universitario de Deportes y Centro Deportivo Municipal son los únicos con el consentimiento de la FPF a continuar transmitiendo sus partidos oficiales de la Liga1 Betsson 2023 a través de la señal del CFP, hasta el 31 de diciembre del 2025″, indica.

Precisiones sobre derechos centralizados de TV pertenecientes a la @TuFPF



📎 https://t.co/Egs9WcG6Ak pic.twitter.com/v7q39TcxyB — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 7, 2023

Parece ser que esto no se resolverá de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que el torneo está pactado para el 21 de enero. ¿Cómo se respalda la FPF? A través de la Conmebol y la FIFA, porque hay que considerar, insistimos, que a la FPF le avalan los estatutos, que indican que son los titulares de los derechos audiovisuales. En la Videna entienden que no tiene caso pelear con los clubes y menos afectar sus derechos deportivos por un tema que pertenece a otra esfera. En esa línea, el pleito iría en otra dirección y sería más bien contra el Consorcio Fútbol Perú, que integran Telefónica del Perú y la uruguaya Tenfield del empresario Paco Casal, que opera el canal Gol Perú.

“Los clubes que han renovado con Gol Perú saben que han vendido unos derechos que no les pertenecen”, enfatizan desde San Luis, donde también entienden que el futuro del nuevo modelo de transmisión de la Liga 1 pasa porque todos los equipos se sumen, y que será difícil sacarlo adelante sin la participación de clubes tan importantes como Alianza Lima, Universitario, Cienciano o Melgar.

