Tu rendimiento ha ido en ascenso con el Al-Adalah de Arabia Saudita…

Me siento muy bien en el equipo, tanto en lo grupal como en lo individual. La adaptación ha sido muy buena a través de una regularidad y encontré un nivel importante. Me siento muy bien. Estamos enfocados en los encuentros por jugar. Hemos tenido muchos partidos seguidos, pero nos ha ido bien. Esperemos continuar así, y que el resultado se vea reflejado en el trabajo grupal para sacar buenos resultados. Es lo que más queremos.

¿A qué le atribuyes la rápida adaptación en la Liga de Arabia Saudita?

Ha sido muy importante el sostén familiar, tenerlos cerca. Estamos juntos con mi esposa (Romina). Ahora mucho más adaptado al país, ya que conocemos un poco más la cultura.

¿Cómo vas con el idioma?

Tenemos un traductor en el club. Además, hay compañeros latinos y con ellos nos comunicamos diariamente. Todo bien.

La buena temporada con el Al-Adalah ha despertado el interés de otros clubes por tu juego…

Lo más importante para mí es seguir manteniendo una buena regularidad con el equipo, un buen nivel y que eso se vea reflejado en lo grupal. Estoy enfocado en seguir avanzando como equipo, escalando posiciones en la Liga, es lo que buscamos. Al mantener un buen nivel, seguro las puertas se seguirán abriendo, pero mi mentalidad está puesta en mi equipo. Estamos con el objetivo de seguir avanzando, creciendo y conseguir cosas importantes.

Christofer Gonzales guarda un gran cariño por su paso en Sporting Cristal.

Los reflectores de todo el mundo estarán puestos en la reciente contratación de Cristiano Ronaldo al Al Nassr…

La liga árabe ya era competitiva con las llegadas de André Carrillo, Christian Cueva, Álex Valera, y más jugadores extranjeros, pero ahora con Cristiano Ronaldo será más competitiva, más fuerte. Será importante para tener un lindo desafío como futbolista.

En la jornada 22 de la Liga Profesional, la estrella CR7 visitará a tu equipo, el partido está programado por el 4 de abril…

Sin duda será un encuentro muy especial por lo que significa Cristiano Ronaldo, por todo lo que hizo en toda su carrera futbolística. Es un jugador muy importante, así que estaré esperando el día que me toque jugar con él. Estoy muy motivado y entusiasmado por ese momento.

¿Le pedirás intercambiar camiseta?

En realidad, dependerá de la situación. Uno no entra al campo de juego con esa idea, me enfoco en tener un buen resultado.

¿Cómo te sentiste con los amistosos jugados en la era de Juan Reynoso con el ‘equipo de todos’?

Muy bien. Juan Reynoso tiene su identidad de juego, y la plasmó con nosotros a través de los juegos amistosos. Hemos entendido muy rápido su idea de trabajo. Estamos enfocados en lo que él quiere. Además, fue importante la seguidilla de partidos ganados para el grupo, ya que ayuda mucho a todos para seguir mentalizados en lo que viene más adelante (Eliminatorias).

Clasificar con Perú a un Mundial es el sueño por hacer realidad…

Está claro que todos soñamos con ir a un Mundial, así que ahora habrá una linda oportunidad, y no la vamos a desaprovechar. Estamos mentalizados en ese objetivo como grupo, y vamos por ese camino.

Antes de volver a Arabia, visitaste a tus excompañeros en Sporting Cristal. Siempre hay un cariño especial por la institución…

Sí, estuve con los compañeros, apoyando al equipo. Tengo muy buenos amigos. Estuvieron en la recta final del campeonato, así que siempre le desearé lo mejor de los éxitos en el 2023.

Tu mejor versión futbolística con Sporting Cristal la tuviste bajo el mando del técnico Roberto Mosquera…

Hace poco conversamos por fiestas. Es un entrenador que me marcó muchísimo desde el día que llegó al club. Me dijo lo que quería para mí en el equipo. Es una persona especial para mí, me marcó mucho. Se lo he dicho cuando hemos podido conversar. Le deseo lo mejor, estoy seguro de que pronto volverá a dirigir, ya que es un gran entrenador. Tiene mucha experiencia, sabe llevar muy bien al futbolista, y eso se pudo ver reflejado en todos los años que estuvo con nosotros en Sporting Cristal. Le mando un gran abrazo, le deseo todo lo mejor. Que tenga mucha buena salud, mucha paz y amor familiar.

Tienes una amistad que va más allá de compartir la misma pasión por el fútbol con Yoshimar Yotún. ¿Qué esperas de él en Sporting Cristal y la selección peruana en el 2023?

Con ‘Yoshi’ nos conocíamos muchos años atrás, y pudimos tener más afinidad y química al estar juntos con el equipo. Lamentablemente tuvo algunas lesiones en año pasado, pero son cosas que pasan en el fútbol. Eso sí, lo veo muy bien. Es un jugador de mucha calidad, jerarquía, y le dará muchísimo a Sporting Cristal y a la selección. Le deseo lo mejor, sabe que lo quiero. Será un gran año para él. Tenemos siempre en comunicación.

No solo los hinchas de Sporting Cristal, sino también del fútbol peruano, esperan que Jhilmar Lora retome su buen inicio futbolístico que lo llevó hasta la selección peruana…

Jhilmar es un jugador que ha tenido un buen presente y tiene un buen futuro. Estoy seguro de que este año será mucho mejor para él. Ha demostrado tener grandes cualidades desde que despegó. Lo más importante es que se levantó de circunstancias negativas que hay en el fútbol. Volverá a demostrar todas sus condiciones.

Hay otros excompañeros con los que conversas frecuentemente…

Sí, Nilson Loyola, Gianfranco Chávez, Percy Liza, Jesús Castillo, en general con la mayoría tengo buena relación. Siempre les desearé lo mejor, ya que son buenas personas. En el fútbol lo que más vale son las personas.

Paolo Guerrero acaba de cumplir 39 años, pero compartió el deseo de seguir jugando al fútbol este año…

Paolo es un tremendo futbolista. Toda su trayectoria ha sido importante. Consiguió cosas importantes en su carrera. Es un gran capitán, un gran líder. Paolo podría jugar en cualquier liga, es la realidad.

Jefferson Farfán se retiro del fútbol en un momento indicado…

A Jefferson hay que valorarlo por todo lo que consiguió en el fútbol peruano a través de los clubes donde jugó y en la selección. Hizo una carrera impecable. No todos van a tener la carrera futbolística que tuvo él. Como peruano yo me siento orgulloso de Jefferson. Siempre dejó huella. Se mantuvo muchos años en el fútbol de élite.

