Desde Santa Rosa, La Pampa, donde nació y crecieron sus hijos, el ‘Colorado’ compartió la felicidad de la familia Mac Allister por el título de Alexis con la selección de Argentina. Además, aseguró que el ‘10′ de ‘celeste y blanca’ está a la par del ‘Pelusa’. Eso sí, pidió no compararlos, sino disfrutarlos. Destacó la apuesta del técnico Lionel Scaloni por los jóvenes en el Mundial y recordó la noche amarga que perdió jugando con Racing de su país ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, el 4-1 con el baile de Julinho, año 1997.

Hace menos de un mes, Alexis Mac Allister, su hijo, se coronó campeón del mundo, pero usted no cambió la imagen de perfil del WhatsApp junto a sus cuatro hijos…

Primero soy padre de cuatro jóvenes (Alexis, Francis, Kevin y Abril), y después soy padre de un campeón del mundo . Sigo con la misma foto, previo Mundial, sí, tienes razón. Siempre están los cuatro conmigo, a todos los tratos por igual. La familia vivió un momento increíble en Qatar por todo lo vivido.

La familia Mac Allister respira fútbol…

Está Francis, volante de Rosario Central; Kevin, lateral de Argentinos Juniors; y Alexis, el centrocampista de Brighton. Todos son mis campeones.

Pudo ver en vivo y en directo la campaña de su hijo Alexis con la Argentina campeona del mundo…

Fue un mes increíble en nuestras vidas. El primer partido no jugó, yo estaba muy esperanzado que lo haga, pues venía haciéndolo muy bien en Inglaterra, pero después empezó a jugar y estábamos más tranquilos. Sabíamos que iba a estar a la altura de las circunstancias. Lo disfrutamos muchísimo. Ahora ya terminó, hay que ponernos nuevos objetivos sin olvidar lo que se vivió.

Jugó con Diego Maradona en Boca Juniors (1995-1996) y su hijo con Lionel Messi en la Albiceleste que logró la Copa del Mundo de Qatar 2022…

Los Mac Allister hemos tenido carreras lindas, y hemos podido disfrutar de la fortuna de jugar con los dos más grandes jugadores del mundo (Maradona y Messi) junto con Pelé. Siempre nos preparamos para llegar a Primera y luego jugar con esos dos monstruos. Es una historia imborrable, estuvimos con los más grandes. Pocos han tenido la suerte, y nosotros, como familia, creo que somos junto a los Simeone (Diego y Giovanni), los únicos.

Alexis a sus veinticuatro años destacó en el equipo de Lionel Scaloni como un jugador trajinado, de mucha experiencia…

De todos los jugadores de la selección, él era quien tenía más minutos jugados en Brighton, noventa minutos por partido, después también estaba Enzo Fernández con setenta y ocho, y el resto de los muchachos que venían más atrás. Tenía actualidad. En catorce partidos había marcado cinco goles. Al verlo toda la semana, tenía la confianza que iba a estar bien e iba a rendir al equipo. Después, él siempre ha sido un chico muy tranquilo con la pelota, no se pone nervioso ni se apresura en jugar, es muy maduro, encuentra los momentos justos, así que estábamos muy ilusionados. Sabíamos que iba a aprovechar su oportunidad. Obviamente después fue una película hermosa que jugó casi todos los partidos, eliminó rivales, metió un gol, salió campeón del mundo, fue una película de Hollywood.

Su hijo sacó su coraje para jugar…

En la familia hemos crecido y hemos educado a los chicos con pasión en cada una de las cosas que se hace. No se puede ser futbolista y no tener pasión. Por lo menos es lo que pensamos, no está en nuestra cabeza. Siempre hemos tenido esa mentalidad, los chicos la tienen, y es así siempre intentan ganar los partidos, además de ser generoso con el equipo. El entrenador (Lionel Scaloni) le dio la oportunidad de jugar, tuvo mucho coraje, ya que después de perder el primer partido puse jugadores muy jóvenes, y le cumplieron. Fueron cosas muy importantes que se dieron para que Argentina sea campeón.

Entre abrazos y lágrimas, ¿Qué le dijo a su hijo cuando logró ser campeón del mundo al ras de la cancha?

Fue una película de veinte y treinta segundos, fueron miles de imágenes. De Alexis de chiquito, y también las ideas de trabajo, dedicación, esfuerzo, compañerismo, pasión, de todo, es como uno en ese momento se dice que valió la pena todo el recorrido para llegar hasta acá.





Alexis fue recibido como un héroe en el Brighton inglés…

Aplaudieron no solo al futbolista, sino también a la persona. Llegó a los veinte años al Brighton y ahora es su tercera temporada. Ha dado muchas cosas buenas al equipo, además seriedad a todo lo que hizo. Es un chico que le ha dedicado toda su vida a lo que hace con pasión, y este es el resultado.

Con una Copa del Mundo, el futuro de su hijo está en un grande de la Premier League o en otro fútbol de élite…

Veremos si llega ahora en enero o en julio, pero cuando llegue tomaremos la mejor decisión. Estamos muy agradecidos con la decisión del club que confió y le dio la oportunidad de llegar a Europa.

Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández se afianzaron en el equipo rodeando de fútbol a Lionel Messi…

Son jugadores jóvenes, con mucha técnica, y que tuvieron una gran personalidad para no tener miedo a enfrentar situaciones. Siempre que uno juega en la selección, se enfrenta a situaciones adversas y complicadas, y tiene que estar preparado para resolverlas. La resolución de esas situaciones es lo que hace que vaya bien o mal, eso se define en una décima de segundos.

Usted estuvo en la caravana del campeón del mundo de regreso a Buenos Aires. ¿Cómo vivió esa alegría junto a su hijo y al plantel de jugadores?

El recibimiento en Buenos Aires fue impresionante, lo mismo en La Pampa, nosotros tenemos un club que fundamos hace veinticuatro años, donde se han promovido muchos jugadores. Ese club genera mucha simpatía, rivalidad, adversidad, ya que no hay éxito sin trabajo ni oposición. Todo fue como el triunfo de una idea.

El técnico Lionel Scaloni también se la jugó por los jóvenes en la Copa del Mundo…

También hubo un buen grupo humano, que lo bancó. Salieron algunos grandes y los que ingresaron no hicieron un vacío. Eso generó al entrenador la oportunidad de acompañar a los chicos con jugadores más grandes. Fue decisivo para que el técnico se juegue por los chicos.

El delantero argentino #10 Lionel Messi levanta el trofeo de la Copa del Mundo durante la ceremonia de entrega de trofeos de la Copa del Mundo Qatar 2022 después del partido final de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail en Lusail, al norte de Doha el 18 de diciembre de 2022. (Foto de FRANCK FIFE / AFP )

¿Alguna anécdota de la relación futbolística padre e hijo?

Muchas veces los chicos insultan a los jugadores junto con los padres. Hubo una jugada y él (Alexis) insultó a un jugador, yo lo miré y le dije: ‘nunca tienes que putear a un jugador porque ellos están trabajando y algún día tú puedes estar ahí’ . Llegó el día, así que es el mismo mensaje para todos los chicos. No insulten a los jugadores, que es mala educación. Los padres no tienen que respaldar una viveza, ya que es un error en la formación y educación de los hijos.

Alexis cumplió el sueño de todo futbolista, el que usted no pudo concretar con su selección…

Es un éxito de un equipo que quedará en la historia. Son muy pocos los jugadores argentinos que han podido ganar una Copa del Mundo. Ahora han ganado una y son jóvenes, así que podemos empezar a pedirles que ganen otra.

Lionel Messi dio pistas que todavía continuará jugando por su selección…

Sigo pensando que no se retirará de la selección. Tiene un físico bien cuidado, trabajado, y puede volver a jugar un nuevo mundial. Después está el desafío de ganarlo o no, pero la realidad es que ha quedado en la historia como el mejor jugador de todos los tiempos, a la par de Maradona.

¿Maradona o Messi?

No se puede comparar, es peras con peras o manzanas con manzanas. Las condiciones generales cambiaron. Hay que entender que Maradona en su época fue el mejor, y ahora lo es Messi.

Defendiendo a Racing de Avellaneda no tiene buenos recuerdos frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el 4-1 año 1997…

Fue una noche de tristeza. Todo futbolista puede contar la misma historia, pues también hay tardes de glorias en el fútbol. Fue un gran equipo (Sporting Cristal) y mereció llegar donde llegó (Subcampeón de la Copa Libertadores). Siempre he querido al fútbol peruano. Queremos en Argentina a los peruanos. Yo también participé en la política, y no olvido la época de las Malvinas, Perú estuvo al lado de Argentina. Tenemos muchos peruanos viviendo en Argentina, es una comunicada enorme.

Sporting Cristal selló su pase a la final de la Copa Libertadores 1997 tras golear 4-1 a Racing Club de Avellaneda. (Foto: GEC)

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.