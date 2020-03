“No nos podemos adelantar”, sostuvo el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, al comentar sobre las declaraciones hechas por el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio. En entrevista con Depor, precisó que antes de tomar decisiones, es preciso que se hable con los clubes para que ninguno de ellos se vea perjudicado.

“Creo que no nos podemos adelantar. De que el torneo se tiene que terminar a mediados de diciembre, si nos referimos a fechas, sí es verdad, pero para ello se tiene que cuadrar el calendario, sin que esto perjudique a algún equipo”, indico Ferrari, quien también manifestó que es necesario esperar a que el Gobierno levante el estado de cuarentena, para tomar decisiones.

En ese sentido, consideró correcto que la Liga 1 se haya pronunciado, pero indicó que no se deben adelantar hasta que haya un pronunciamiento oficial. “Son planteamientos y alternativas que se están buscando, pero no podemos tomar ninguna determinación, si es que no se sabe cuándo será levantada la medida de cuarentena y -a este paso- seguramente se va a alargar”, indicó.

Villavicencio sostuvo en entrevista a Ovación que la Copa Bicentenario sería cancelada, por falta de fechas, lo que dejaría a los equipos de Segunda División sin la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana 2021. Al respecto, Ferrari dijo que “se tendrá que evaluar los pro y contras. Reestructurar el sistema del torneo también puede ser una salida. Yo creo que todo irá en base a lo que se converse la organización con los clubes”.

“También la posibilidad de clasificación a un torneo internacional para equipos, como por ejemplo, los de segunda división que dejarían de participar en la Copa Bicentenario, ¿cuánto repercute? No creo que sea tan simple con decir ’elimino esto y con lo otro completo', ¿no?”, concluyó.

