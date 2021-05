A Universitario le sigue costando levantar cabeza en la presente campaña. En el torneo local, los cremas se ubican en el quinto puesto del Grupo A con 7 puntos de 18 posibles y en la Copa Libertadores se encuentra en el último puesto con cero puntos en tres partidos disputados ante Palmeiras, Defensa y Justicia e Independiente del Valle. Ángel Comizzo es señalado como el responsable de esta campaña, pero ¿cuáles son sus números desde su vuelta a Ate?

El estratega argentino llegó para mediados del año pasado, luego de que se anunciara la salida de Gregorio Pérez del banquillo en medio de la pandemia. Esta segunda oportunidad al ‘Indio’, que para el 2019 llevó a los cremas a estar entre los cuatro primeros de la tabla acumulada, le permitió desplegar todas sus tácticas en la Fase 1.

De los 13 partidos que disputó en la primera parte del campeonato, solo perdió uno y empató tres, por lo que se coronó campeón fechas antes de que concluyera la Fase 1. Sin embargo, para el Torneo Clausura la historia no fue igual. De los nueve compromisos de la Fase 2, ganó tres, empató dos y perdió cuatro.

Pese a ello, el técnico y su plantilla clasificaron a los Play-Off y, con ello, obtuvieron su pase directo a la fase de grupos de la Libertadores junto a Sporting Cristal, que se quedó finalmente con el título. Desde aquel entonces, Comizzo no ha tenido la campaña esperada para el 2021, más allá de contar con un plantel corto para la exigencia que se requería disputar dos torneos al mismo tiempo.

En líneas generales, de los 32 encuentros que ha sumado el ‘Indio’, desde aquel 8 de agosto frente a Cantoalo, acumula 14 victorias, siete empates y once derrotas (incluyendo ambas competencias). Además, tiene en su haber 47 goles a favor y 46 en contra, de estos últimos, 16 han sido en esta temporada.

Otro detalle no menor es la formación que ha empleado Comizzo para dar cara a los partidos de este 2021. En sus ocho encuentros que ha disputado este año (cinco en Liga 1 y tres en Copa) nunca repitió una alineación, ya sea porque no funcionaron en el campo o por estrategia de él. Continúan los problemas para él y para mal de todos los aficionados, que no miran un futuro con el DT. Así se encuentra la realidad por Ate.





