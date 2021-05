Falta menos de un mes para el reinicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, pero en el área deportiva de la selección peruana trabajan con la misma efectividad como si estuvieran a un día del cotejo con Colombia o Ecuador (3 y 8 de junio, respectivamente). Y en medio de ello, Ricardo Gareca no es el único que viene ajustando detalles sobre su lista final de convocados. A la par, Antonio García Pye ya está analizando la logística: los itinerarios, los viajes para que nadie llegue a destiempo, las concentraciones, los campos de entrenamiento. Todo.

El gerente de selecciones de la FPF conversó con Depor sobre dicha planificación, de la confianza que existe para que Paolo Guerrero y Renato Tapia superen sus lesiones y de que la próxima fecha doble sea un punto de quiebre en la tabla (solo sumamos un punto de 12 en disputa): “Veremos a ese equipo al que hemos estado acostumbrados”.

¿Cómo va la planificación de cara a las Eliminatorias?, ¿viajarán a Quito?

No está tan fácil, lo de Quito lo estamos manejando por la experiencia que ya hemos tenido la vez pasada, tenemos los contactos. Además hacemos reciprocidad con la Federación de Ecuador con respecto a ciertos servicios, como los transportes, el apoyo en el aeropuerto. Así que estamos procurando no tener que ir porque no hay viajes a diario, a veces hay que ir y regresar a través de Colombia. Confiaremos en ello, sino veré la forma de darme una escapada. Igual con Colombia (de cara a la Copa América), en Cali está todo convulsionado, así que estamos esperando que la cosa se calme.

¿Hubo la opción de que el encuentro contra Colombia se juegue en Miami?

Sí, había esa propuesta pero estaba un poco sobre la hora, es un poco complicado a estas alturas. Más allá de que había que cumplir una serie de requisitos. Primero que el comando técnico considere que deportivamente no hay una afectación, porque eso está por encima del tema económico. Segundo, que Colombia también acepte que el otro partido (también de Eliminatorias), tampoco se juegue en Barranquilla, por equidad. Tercero, que la FIFA acepte. Era interesante la propuesta porque se podía jugar con público, inclusive se podía aprovechar para ver el tema de las vacunas en Miami, pero estaba todo sobre la hora y por ahora no lo veo posible.

Si se jugaba en Miami, ¿el partido de vuelta también tenía que ser en la misma ciudad?

Sí, no íbamos a aceptar de ninguna manera ceder nuestra localía y que ellos no la cedieran. Era o los dos partidos o ninguno. Igual ha sido solamente una propuesta que ha quedado ahí. El partido definitivamente se juega en Lima.

¿En qué fecha estarían los seleccionados en Lima?

No tengo aún la lista definitiva como para saber, pero igual conocemos que hay algunos jugadores que son fijos, así que estamos evaluando qué días terminan sus torneos o qué días tienen sus últimos partidos para que sobre esa base vengan con el límite de tiempo reglamentario que sería sobre el 31 de mayo. Este es el último día que tienen los clubes para liberar a sus jugadores, pero algunos terminan antes... así que evaluamos la posibilidad de que puedan venir porque la selección debe entrenar desde el 24.

¿El 24 debería empezar con jugadores locales?

La planificación usual es que una semana antes del periodo FIFA, que en este caso es el 24 porque el 31 empieza el periodo, ya se trabaje con los locales y con los que van llegando de afuera. El 31 ya deben estar todos aquí.

¿En dos semanas se debería conocer la lista definitiva?

Puede ser una lista mayor a 23.

¿Habrá complicaciones con algunos países?

Yo presumo que el tema de la MLS ya no va a ser complicado porque en Estados Unidos están prácticamente todos vacunados, no creo que exista esa obligación de cuarentena al retorno. Esperemos que los vuelos sean fáciles. Sobre todo en Europa, Brasil, que no hay vuelos directos todavía. Si no se abren los vuelos vamos a tener que buscar una forma directa para traerlos, haciendo escalas o en un vuelo chárter. Es un tema que se nos viene en estos días.

Paolo Guerrero tiene 19 goles con la selección peruana en la era de Ricardo Gareca (Foto: GEC)

El presente de Paolo Guerrero y Renato Tapia

¿Cuál es la situación de Paolo Guerrero (sufrió una tendinitis en la rodilla operada y un fisioterapeuta de la selección peruana lo acompaña desde hace tres semanas en Brasil)?

No estoy en eso, pero se está en comunicación con el Departamento Médico y el Departamento Físico. Sé que está trabajando normal, es lo que he escuchado, siempre con la precaución de no forzar más de la cuenta, pero no podría adelantar si va a estar o no en Eliminatorias. En todo caso, está en el grupo tentativo, en el grupo que normalmente se convoca. Si hay la presencia de alguien allá, es que el panorama es bueno.

¿Se hará todo lo posible para que llegue?

Obviamente sin arriesgarlo, conociéndolo a él, presumo que es muy probable que esté.

¿En el caso de Renato Tapia (se perderá lo que resta de LaLiga)?

Son temas médicos que no me corresponden, lo que sé es que son tres semanas para que esté en campo. Así que podría estar un poco con falta de partidos, pero con su calidad yo creo que es muy importante que esté y que pueda tenerlo el comando técnico.

Lo que se conoce de la Copa América

Colombia está viviendo un presente muy complicado y no solamente por el tema del COVID-19, sino también por las protestas en contra del Gobierno: ¿cuál es el panorama actual para la Copa América, tomando en cuenta este contexto?

Estamos a la espera. Hemos enviado correos al Comité Organizador para que nos indiquen las fechas oportunas para viajar y hacer la evaluación en el terreno, ver el hotel, los campos de entrenamiento y los estadios. Obviamente no se dan las condiciones en este momento y vamos a esperar un poco. Normalmente eso está predefinido por la organización, pero siempre la visita es importante y lo ha sido anteriormente para hacer algunos ajustes y algunos detalles de los requerimientos que tiene la selección. Justamente Cali (donde jugamos contra Brasil, Colombia y Ecuador) es uno de los lugares más convulsionados y vamos a tener que tener un poco de paciencia.

Hay un lote de vacunas de Conmebol para la Copa América: ¿cómo se desarrollará todo este proceso?

Eso se está manejando directamente entre la Secretaría General de la FPF y Conmebol con el Gobierno, porque hace falta un permiso de las autoridades peruanas para que esas vacunas, que no son las que se están usando aquí, puedan ingresar. Espero que eso se pueda lograr. De una manera alivia también la demanda de las vacunas aquí y no toca a las personas que necesitan con mayor urgencia. Si hay esa posibilidad sería bueno aprovecharla, pero ya es un trámite que lo está viendo Conmebol, la Federación y el Gobierno peruano.

¿Hay un plazo?

No, se está trabajando internamente. Además hay muchos jugadores de la selección que ya están vacunados, así que el requerimiento real va a ser menor. Será interesante que puedan acceder a estas vacunas no solo seleccionados, sino también jugadores del fútbol peruano. Más allá de que por un lado no están quitándole a las personas más necesitadas la posibilidad de ser vacunadas, porque no son vacunas del gobierno, es una ayuda a todos porque el futbolista es un gran peligro como portador del virus, pues la mayoría son asintomáticos. Estos controles serán un granito de arena desde el fútbol para evitar que se propague el virus. La mayoría no vive solo sino con familiares mayores también.

Es un año con un calendario bastante apretado: ¿cómo se proyectan?

Como nunca hemos estado improvisando mucho, pese a que se trabaja sobre una base. Pero a veces hay que ir a la derecha, otras a la izquierda. Por ejemplo, ahora estaba planificado el viaje a La Paz y hay que cambiarlo a Quito y cosas de ese tipo. Pero de alguna manera la experiencia y el apoyo que tenemos en la Federación ayuda a adaptarnos a los cambios que se vienen realizando. También hubo cambios en Copa América, que primero era en Medellín, ahora en Cali, pero ahí vamos. Venimos de una Copa América hace poco (Brasil 2019), tenemos los contactos y podemos trabajar remotamente en muchos casos.

Lo traslado otra vez al tema netamente deportivo: ¿qué tantas chances hay de clasificar?

Estamos con mucha ilusión de que se pueda revertir este inicio. La gente un poco baja la guardia, pero nosotros no podemos hacerlo. Las circunstancias en que hemos jugado los primeros partidos han sido complicadas, porque más allá que nos tocó Brasil y Argentina, y Chile de visita, hubo jugadores que no estaban activos. Era una suma de puntos que perjudicaron, pero ahora estamos con las ganas de revertir eso y crear nuevamente la ilusión de estar en Qatar.

Aún hay tiempo...

Sí, yo creo que la gente va a ir enganchándose poco a poco. Hay que tener confianza en el manejo del profesor. Todo eso se va a ir mejorando y veremos a ese equipo al que hemos estado acostumbrados.





