Universitario de Deportes se colocó en la punta de la Tabla de posiciones, luego de ganar 3-1 a Cienciano, por la Fecha 9 de la Fase 1 del campeonato. Si bien los cremas llegaron con bajas importantes en la defensa, Ángel Comizzo supo mover sus fichas y colocó una barrera inusual, que permitió el regreso de Diego Chávez a las canchas.

El lateral de 27 años sumó su primer partido con la ’U’, luego de una larga espera, luego de su acercamiento al club a inicios de año. Recordemos que fue Gregorio Pérez quien le dio el visto bueno para su fichaje.

“Gregorio Pérez me dio la oportunidad, le demostré y se dio mi contratación. Estoy agradecido con la gente que confió en mi para volver a la U”, sostuvo Chávez para RPP, que tras su participación no dudó en expresar sus felicidad, después de meses de volver a un partido oficial.

“Estoy feliz por mí y quiero agradecer a toda la gente que confió en mí para regresar a la ’U’. Traté de hacer lo mejor posible, regresé después de un año a un partido oficial. Estoy muy feliz por eso”, afirmó. Si bien admitió que aún no llega a su mejor versión, está decidido a trabajar para conseguirlo, ya que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

“Hoy en día creo que me falta ritmo de partido, con el transcurrir de las semanas, si se da la oportunidad, creo que se va a mejorar. Aldo (Corzo) me felicitó luego del partido, me felicitó al igual que el resto de los compañeros y el profesor. Estoy muy contento por eso”, manifestó Chávez.

Ante la baja de Federico Alonso, por acumulación de tarjetas, Ángel Comizzo optó por mover a Aldo Corzo como central, dando espacio para que Diego Chávez se desempeñe como lateral derecho y así moverse por las bandas. De este modo, sumó sus primeros minutos esta temporada con la camiseta crema.

