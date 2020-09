El año pasado, Alianza Lima recaudó 11 millones de soles por taquilla (representa un 20% de los ingresos). Por ello, en medio de esta pandemia, no ha sido una tarea sencilla llenar esa vacío. Kattia Bohórquez, gerenta general de los íntimos, habló con Depor de la importancia de la ’12′ en las estrategias que se realizaron para soportar la crisis por el COVID-19, del proyecto que hay en menores, del Plan de Reestructuración y de la confianza que tiene en el plantel de Mario Salas.

Al asumir su nuevo cargo, ¿qué escenario encontró en Alianza Lima?

Cuando asumo la gerencia fue diferente porque antes era la gerente de administración y finanzas, y solo veía una parte del club. No es lo mismo ver todas las áreas. ¿Qué encontré? Muchas de las cosas ya conocía, no al detalle, pero ya tengo cinco años en el club y tenía conocimiento de muchas cosas y una vez que asumí, tuve que empaparme con todos los temas que estaban pendientes. Fue a fin de año, con lo que se podría decir que fue un momento adecuado, porque el campeonato se estaba terminando y es una época más tranquila, aunque tranquila entre comillas porque también hay que ver renovaciones con sponsors. Y también, como saben ustedes, se fue el gerente general, se fue el gerente de marketing y teníamos que asumir y buscar a las personas que iban a reemplazar esos puestos que quedaron vacantes.

Digamos que en este nuevo cargo sí tenía que intervenir más en la parte futbolística...

En la parte técnica está Víctor Hugo Marulanda (Director Deportivo) y él es responsable de las propuestas de los jugadores o del comando técnico. Nosotros como club, que quiere ser referente en Sudamérica, cada vez tenemos que ir haciendo mejores filtros, porque cada vez los procesos y las políticas van encaminadas a tener esos filtros y que sean más agudos.

Seguramente la planificación que hizo en diciembre cambió: ¿cómo ha lidiado con un año que se presentó complicado por la pandemia?

Efectivamente no es fácil administrar algo en crisis y no solamente es un tema de Alianza, ni de Perú, sino a nivel mundial. Es algo que no se había visto, no hay precedentes. Siento vivir una especie de Déjà vu con respecto al 2015, pero esto es un tema más complejo. Porque en ese entonces era una situación (solo) de Alianza. Esto ya no es una situación de Alianza, es una situación de todo el sector, del país. No es fácil administrar recursos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Siempre preservando los intereses de Alianza y a eso estamos abocados.

Tomando en cuenta que Alianza es un club grande y que arrastra muchos hinchas en el país: ¿cuál es el porcentaje de ingresos que hay por taquilla y cuánto se vieron afectados por ello en este 2020?

La taquilla es casi un 20%, es un ingreso importante y como ustedes saben somos un club taquillero. El año pasado hemos recaudado alrededor de 11 millones de soles y en estas condiciones, con cero personas que puedan asistir al estadio, la situación no ha sido fácil por ese lado. Igual estamos buscando ingresos para contrarrestar esa realidad que estamos viviendo, de jugar sin público.

¿Y la cadena de pago por parte de los sponsor se ha podido sostener?

Sí, felizmente, hemos tenido negociaciones con nuestros sponsors. Hemos llegado a acuerdos y también hemos sido muy activos para contrarrestar esta falta de partidos donde los sponsors salían con nosotros para tener exposición. De alguna forma hemos buscado que tengan exposición haciendo acciones digitales. Por ejemplo, el ’gol del día’ y así varias actividades.

Pese a que no hay taquilla, muchos clubes en Europa están potenciando el tema del merchandising: ¿en qué línea está parada la institución respecto a este punto?

Nosotros no estamos inventando la pólvora, estamos haciendo lo que se ve en otras partes del mundo y con equipos más desarrollados. Nosotros estamos mirando hacia un negocio donde se le pueda ofrecer al hincha otro tipo de productos y servicios. Y en ese intento de alcanzar este plan, que tiene al hincha como eje central, hacemos acciones para acercarnos a ellos y tener ese sentido de pertenencia de ser un hincha de un club tan grande como Alianza Lima.

Por ejemplo, para el día del Padre lanzamos la campaña del saludo y fuimos el primer club que había monetizado con acciones de este tipo. También hemos lanzado los dorsales en las camisetas de los jugadores, para que aparezca la foto de los hinchas. Entonces eso hace que estemos más cerca del hincha y también crear una base de datos, para dirigirnos de manera directa.

Y dentro de todas esas acciones de marketing general y merchandising, tenemos también una orientación social. Hemos lanzado las entradas solidarias, donde se puede comprar a precio módico y, a la vez, un 15% de recaudación va a ir a la Casa de Todos, que es de la beneficencia de Lima.

También lanzamos nuevos productos como las mascarillas, que todos conocen. Luego lanzaremos productos en nuestro e-commerce que estamos desarrollando para que puedan tener todos los productos del club en una sola plataforma. Todas estas acciones que hacemos es para conocer más al hincha, para saber qué demandas no están siendo atendidas.

Se informó al presidente de la Junta de Acreedores que dado el escenario que se vive no se iba a cumplir con la cuota del plan de reestructuración: ¿qué modificaciones se dieron a partir de esto?

Sí, hasta mayo hemos cumplido con pagar las cuotas y dada la situación que estamos viviendo hemos presentado un nuevo programa de pagos a la Junta y este cronograma contempla pagar una cuota reducida en el mes de noviembre. Esto ya se planteó a los acreedores, sin embargo, el día de la Junta quedó en suspenso. Suspendieron este acuerdo y se aprobará en una próxima Junta, que entiendo será en setiembre u octubre.

En el tema deportivo se tomaron medidas como pasó en distintas empresas, con el tema de reducción de un porcentaje del sueldo y, a su vez, algunos jugadores que comenzaron la temporada ya no están más en el equipo. ¿Siente que esto trastocó en algo los planes o cree que se mantiene la tranquilidad en el plantel?

Depende de las medidas, porque este año es bien particular. Yo desde que estoy en Alianza nunca había visto que jugadores se fueran por temas personales. También hemos tenido que prescindir de un jugador por tema de indisciplina. Eso sí es diferente. ¿Si afecta algo? Por supuesto que afecta, pero justamente el reto está en reponerte con los recursos que tienes y buscar siempre dar lo mejor. Si uno siempre da lo mejor, eso se nota. Eso es lo que tiene que buscar el plantel, dar lo mejor y realizar trabajo en equipo.

Las medidas de reducción que hubo nos ayudaron en algo en esta crisis. Estamos muy agradecidos y orgullosos con todos los jugadores y el comando técnico. Ese nivel de ponerse la camiseta para ayudar al club es algo que se valora y es muy importante.

Como se dice, es un año atípico y no se sabe cómo será el próximo año: ¿hay un plan de contingencia en la economía del club por si esto continúa hasta el 2021?

Sí, es muy probable que haya secuelas el próximo año sobre los ingresos. Por eso también nosotros buscamos ser más eficientes con el gasto. Lo que también buscamos es proteger las inversiones, porque hay inversiones que nos van a permitir en el futuro tener más ingresos. Esperemos no llegar a afectar estos proyectos, eso es lo que esperamos como club, sin embargo, de existir una situación más compleja se tendrá que evaluar en su momento y tomar las acciones que correspondan.

¿Se puede adelantar algo de los proyectos que menciona?

Básicamente al proyecto de la división de menores, que es un proyecto donde estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo. Pero si te das cuenta la Federación está enfocada en el primer equipo. Y se entiende, ¿no?

Es digno de elogiar la exposición que le dan al equipo femenino en redes sociales, incluso con un programa propio (a través de Instagram): ¿cuánto contribuye como mensaje a la sociedad?

Exacto, efectivamente creemos que eso se puede lograr con el deporte. Romper ciertos paradigmas y ser un motor de cambio de la sociedad, donde haya inclusión. Y justo la semana pasada firmamos un convenio interinstitucional con el Ministerio de la Mujer, justamente para que nuestras deportistas sean las líderes que luchen contra este problema social que tenemos en el país, que está arraigado al machismo, al maltrato a la mujer y a los menores de edad. Es un tema que existe y hay que combatirlo. Si no nosotros podemos hacer algo y contribuir con nuestro granito de arena, lo vamos a hacer.

Mario Salas dejó notar su enojo con Aldair Salazar. (Foto: Movistar Deportes)

Volviendo a lo deportivo: ¿el perfil de Mario Salas cuánto suma en el trabajo integral que se busca realizar con todas las divisiones de menores?

El profesor tiene el perfil profesional que se ajusta a los valores que estamos queriendo modelar en el club. Está comprometido para participar en los proyectos del club, que eso incluye participar con las divisiones del fútbol formativo y así tener un desarrollo integral de toda el área de fútbol. De esta manera tener más jugadores en el primer equipo que sean formados en casa y también que se puedan exportar. Ese es el fin último del proyecto.

Además que esa formación, que es integral, no solamente forme jugadores sino también personas con valores, que sean 100% profesionales. También tenemos que trabajar eso a nivel país, tener jugadores 100% profesionales. Un jugador de fútbol es un deportista de alto rendimiento. Entonces trabaja con su cuerpo y su cuerpo tiene que reflejar eso.

Imaginamos que bajo ese sustento lo de Kluiverth Aguilar es gratificante: ¿Alianza Lima quiere sostener esa línea?

Sí, es uno de los objetivos. Formar tan buenos chicos que puedas mantener algunos en el club y otros enviarlos al exterior. Que hayan más Farfán y Pizarros, a eso apuntamos.





Guerrero y Farfán eligieron a Pizarro en Alianza Lima (Foto: GEC)

Justamente, y no lo consultamos por un tema deportivo, ¿con Farfán y Pizarro existe algún tipo de acercamiento para que ayuden al club desde una posición de imagen?

El club siempre tendrá acercamiento con estos jugadores, son jugadores importantes que salieron del club. Igual, considero que eso siempre va a quedar más en manos de ellos. Y quién no va a querer que pudieran hacer algo con el club, pero considero que eso queda más en cancha de ellos.

Sobre la idea de remodelar Matute, ¿en qué proceso está?

No está en los planes en el corto plazo por obvias razones; lo único que está en camino es el proyecto de las luces que tenemos que cumplir por exigencia de Conmebol. De no hacerlo, la Conmebol nos descuenta una cantidad importante. Es una manera de cumplir cuando jugamos partidos internacionales.

Con relación a la solicitud de puntos del partido con Binacional, ¿en qué instancia está el tema?

Sigue en la Comisión Disciplinaria. Nosotros consideramos que se debe aplicar el artículo 137 del reglamento, donde se sanciona con la pérdida del partido al equipo infractor, en este caso el equipo que infringió los procedimientos y protocolos. Ya no continuamos con la primera solicitud, que buscaba que se aplique el artículo 137. Hemos hecho una nueva donde necesitamos que se pronuncien sobre el fondo, sobre el incumplimiento de este artículo, es otra manera de pedir una atención, de cómo van a proceder. De verdad nos sorprende no tener ninguna resolución o respuesta sobre este tema. No entiendo por qué no pueden responder algo cuando hay casos posteriores que ya fueron atendidos.

Un mensaje final al hincha de Alianza Lima…

Estamos enfocados en querer hacer bien las cosas pero todos tenemos que cumplir nuestra parte, comando técnico, jugadores, hinchas. Y hablando específicamente del equipo, hay que tener un poco de confianza hasta que se logre afianzar el cuadro, que seguramente será con el correr de los partidos.