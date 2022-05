Universitario de Deportes le quitó el invicto al puntero de la tabla, Alianza Atlético, y ahora está a tres puntos de alcanzarlo. Si bien fue un duelo muy reñido, no estuvo exento de polémicas en el arbitraje, tal y como lo manifestó Diego Penny, al término de este partido.

A través de sus redes sociales, el arquero del cuadro de Sullana no dudó en referirse a la expulsión que tuvo del partido, minutos previos a que este acabe. ¿La razón? “Fui a darle la mano y terminé expulsado! Árbitro sin personalidad y los perjudicados siempre somos los jugadores”, explicó Penny en una de sus historias de Instagram.

La queja no solo vino por la decisión de Jesús Cartagena sobre él, también sobre de Jesús Arismendi en el cotejo, disputado en el Monumental. Aunque, la situación del defensa fue por la falta hacia un jugador ‘crema’ y luego por responder al juez.

También hizo notar su molestia en conferencia

Al término del compromiso, Diego Penny comento lo sucedido a los medios de comunicación. “Siento que la ‘U’ no nos superó, pero nos ganó en resultado. Ya me estoy acostumbrando a que me expulsen por tonterías, por darle la mano al árbitro me sacó la roja”, explicó en conferencia de prensa.

Para el guardameta de Alianza Atlético, lo sucedido el último sábado pasa por decisiones parciales: “Entiendo que es un árbitro que tiene algo en contra del equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien. En Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada”.

Finalmente, Penny hizo un pedido para que Cartagena no los vuelva a arbitrar: “La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirigir Alarcón y no se los volvieron a poner. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir. Yo fui a darle la mano y me expulsó. Los jugadores no podemos hacer nada nunca”.





