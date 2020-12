Universitario de Deportes no contará con Alejandro Hohberg para la temporada 2021. Dicha situación ilusiona a varios chicos formados en tienda crema que se desempeñan en la posición de extremo. En especial a Diego Temoche, quien después de su primera experiencia en la Liga 1, siente que está listo para volver y pelear un lugar en el once de Ángel Comizzo.

El futbolista de 20 años estuvo a préstamo en Cienciano durante este 2020, logrando debutar en la máxima élite del balompié peruano. Con un año más de contrato en el cuadro ‘merengue’, espera regresar y cumplir uno de sus sueños, jugar en primera con el equipo del cual es hincha acérrimo.

“Si me toca regresar daré todo por la crema, no dejaría pasar esa oportunidad. Universitario es todo para mi. Desde que llegué a Lima a jugar por la ‘U’ siempre fue un sueño. Ahora una de mis metas es cumplir ese sueño”, dijo a Depor el futbolista nacido en Jaén y que llegó al club de Ate a los 16 años.

Al ser consultado en cuánto podría beneficiar la salida de Hohberg su posibilidad de regresar a la ‘U’, señaló que puede ser una gran oportunidad para mostrarse y pelear su lugar en el subcampeón peruano.

“Es una buena chance, pero con quien me toque estar ahí. Cuando fui a préstamo la idea fue tener más experiencia. Ahora me siento preparado para volver y luchar el puesto con cualquiera. No se la voy a dejar fácil a nadie”, agregó.

Diego Temoche disputó seis partidos en la temporada. Fue utilizado por Marcelo Grioni en más del 90% de los partidos antes del receso del campeonato. Tras la pausa del fútbol, sufrió una lesión que lo tuvo alejado de la canchas por casi dos meses y recién volvió a jugar en el último tramo de la Fase 2.