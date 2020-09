Desde el reinicio de la Liga 1, Universitario de Deportes enfrentó a Cantolao (0-0), la Universidad San Martín (2-0) y Cienciano (3-1). En los tres cotejos se repitió una pieza que parece ser inamovible en la pizarra de Ángel David Comizzo: Donald Millán. El volante colombiano anda motivado luego de su tanto frente al cuadro ’Imperial’ y contó uno de los secretos del por qué los cremas marchan en lo más alto del torneo.

Millán estuvo en El Tridente Depor y esto respondió cuando le consultaron cuál era la diferencia en los estilos de Gregorio Pérez y Ángel David Comizzo: “Gregorio era un poco más vertical a la hora de atacar. Se pasaba muy rápido de defensa a ataque. A Ángel le gusta elaborar más las jugadas, hacer movimientos de salida. Y nos adaptamos rápido al nuevo DT porque el 90% del plantel lo conoce y él nos conoce. Eso ayudó al equipo para que todo sea más rápido y más sencillo”.

Sobre el hecho de que volvió a celebrar -ya había marcado ante Melgar y Carlos Stein-, esto sostuvo: “A mí me sirve mucho. A todos los jugadores nos ayuda anotar, estoy feliz por eso. Era un partido que se nos estaba complicando y lo pudimos sacar adelante, y anímicamente nos cae muy bien”. Ojo, hay un dato no menor con Donald, está a punto de llegar a su gol 100 (tiene 96 tantos en 425 partidos).

“No pensé que estaba tan cerca. Pensé que estaba más lejos de los 100 goles. Me ha dado un envión eso, una motivación extra”. Ahora, otro detalle que suma al momento de evaluar su buen desempeño en el mediocampo, es la movilidad que tienen Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Luis Urruti, Alexander Succar y, por supuesto, Jonathan Dos Santos.

“A mí se me hace más fácil. Si se mueven y tiran diagonales por todos lados, para un jugador de mis características, que tiene buen pie, se me hace más fácil. Cuando entra Urruti, retrocedo un poco, porque él está más fresco y puede encarar y sacar ventaja de eso”, apuntó.

Ponerse a punto y la nacionalización

Con relación a la mejora que viene mostrando desde lo físico, esto es lo que señala el ’10′ colombiano: “Espero que con esta seguidilla de partidos, yo llegue lo más rápido posible a mi 100% en lo futbolístico. Yo he explicado que tuve un tema complicado a principios de año porque no pude hacer una pretemporada. Yo llegué y teníamos la Copa Libertadores en 20 días, y el ‘profe’ (Gregorio Pérez) quería contar conmigo. Me dijo que en el camino iba a ir encontrando mi nivel y mi parte física”.

Millán, a su vez, indicó que “me costó, sabía que me iba a costar, porque iniciar un torneo sin pretemporada es complicado. Yo acepté enfrentar los partidos de esa forma y era toda mi responsabilidad. Eso fue lo que me pasó y no pude encontrar el nivel que todos deseamos. Ahora ya con una pretemporada hecha, en este tiempo que hemos tenido, dentro del campo de juego me siento mas cómodo y con fuerza”.

Ahora, ¿cómo va el tema de su nacionalización? “Está muy cerca. Lo de este virus retrasó todo, era para que antes de junio esté todo el tema, pero ahí va encaminando. Esperemos que se cierre y en enero ya ser un peruano más”, añadió.