Este martes se llevará a cabo en Asunción el sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2021, donde Universitario de Deportes participará (etapa de grupos). Aquí la palabra del técnico Juan Pablo Durand, quien nos detalla cuál es el presente del plantel tras las complicaciones que tuvieron para entrenar de manera presencial (por el rebrote del Covid-19) y qué escenario espera encontrar en el torneo internacional: “No podemos subirnos al avión con una mochila llena de excusas”.

Desde lo deportivo, ¿en qué porcentaje se encuentra el equipo en la actualidad?

Sabemos que no vamos a llegar al 100%, lo que estamos buscando es llegar en un 70 u 80% para adquirir un poco más de capacidades, incluso durante la misma competencia. Ahora se está ingresando a la última etapa de preparación, en lo que es aumentar las capacidades en volúmenes de oxígeno. Todo ello en vista de la competencia y teniendo en cuenta que en Argentina hace bastante calor en estas fechas.

¿En qué aspecto va a padecer la ‘U’ en el torneo?

Yo creo que en tema de identidad de juego, Universitario sabe lo que tiene que hacer, sabe que es un equipo que está trabajado: las chicas han crecido en el tema táctico, en los conceptos de juego también, en su capacidad de lectura. En el aspecto físico sí va a perder un poco. Hay que tener en cuenta que hemos estado entrenando de manera virtual mucho tiempo. A mí no me gusta dar excusas, somos conscientes de la dificultad, pero creo que la ‘U’ tiene bastante fortalezas como equipo, como bloque.

¿Cómo está trabajando la parte mental?

Hemos buscado, junto con la capitana y las referentes del plantel, dejar claro que no podemos subirnos al avión con una mochila con excusas. Me parece que eso contrarrestaría las capacidades que ellas puedan tener. No hay que buscar excusas ante la dificultad, sino sobreponerse a ello.

¿Cómo se encuentra el equipo en el aspecto emocional?

Están muy motivadas. La verdad que en el comando técnico estamos muy contentos por el grupo, por la unidad que hay, por la cercanía que tiene una de otra. Por esta mentalidad en equipo han crecido ellas, y ahora depende una de la otra. No hay estrellas, saben que salen a jugar juntas para ganar, y si toca en algún momento un resultado negativo, sabrán que es de todas ellas también.

¿Considera que las jugadoras con más experiencia tienen que llevar la responsabilidad y el liderazgo?

En realidad Fabiola y Maryory ponen en el equipo la experiencia que tuvieron afuera, pero en el plantel tenemos jugadores con mucha personalidad, que saben lo que significa jugar en Universitario, que saben lo que significa ser campeonas nacionales e ir a una Libertadores. Hay bastantes referentes positivas en el plantel. Son varias las chicas que han jugado anteriormente Libertadores y hoy las encuentras más maduras, mas fuertes mentalmente y anímicamente. Eso es positivo para el grupo.

¿Los hicieron más fuertes los problemas que tuvieron para entrenar y la partida de algunas jugadoras?

Yo creo que sí, por lo que hemos visto en los entrenamientos y por lo que percibimos en los partidos de práctica. La verdad que es un punto positivo que está causando un efecto contrario, en darles a ellas más fortaleza, más seguridad, más unión. Es un grupo que está muy fuerte y muy compacto en el tema humano, y en el tema de confianza en sus capacidades. La ‘U’ está viajando con un plantel que ha crecido, ahora le tocará a las chicas y al comando técnico demostrar que el trabajo va a dar sus frutos.

¿Qué ha podido visualizar de los rivales en esta Copa Libertadores?

En líneas generales, toda Latinoamérica ha crecido bastante. Todos han ido teniendo una evolución, pero obviamente Brasil y Colombia, en lo que es Sudamérica, marcan una distancia, por la misma fortaleza de sus ligas. Si habría que ver dos líneas de trabajo creo que Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador son equipos muy veloces, están acostumbrados a jugar en mucho calor, con mucha velocidad y dinámica. Por otro lado, tenemos a Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, que son un poco más físicas, en el tema del uno contra uno.

¿Cuál es la fortaleza del equipo?

Me parece que Universitario tiene un plantel fuerte en todas sus líneas. Definitivamente creo que el tema de una delantera extra hubiera sido importante dada las variantes que tenemos, pero igual tenemos un equipo bastante completo en todas sus líneas.

¿Hasta dónde piensan llegar en la Copa Libertadores?

Me parece que dentro de lo que es el crecimiento del fútbol femenino en el Perú, antes siempre se pensaba en ganar un partido como algo importante, pero creo que tenemos que ponernos la meta de pasar fase de grupos. Son 16 equipos, y en ese sentido hay muchos más equipos que hace unos años. En jugar los tres primeros partidos de manera inteligente, sin ansiedad; y también saber sufrir si es el caso, ante equipos que sean superiores.

Tenemos que enfocarnos en pasar fase de grupos y después lo que Dios quiera. El torneo te da la posibilidad de ser campeón Sudamericano jugando tres partidos. Sabemos que es difícil, no es nuestro objetivo primario ser campeones de la Copa Libertadores porque creo que también hay que tener objetividad en saber que otros países están bastante mejor preparados que nosotros. Pero en el fútbol todo puede pasar, vamos partido a partido y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.

¿La administración los ha apoyado en todo este tiempo?

La verdad que sí. A pesar de las dificultades que hay, han respondido bien, siempre hemos sentido la cercanía de parte de ellos, la confianza también en el trabajo, en las chicas. Nos han dando todas las comodidades necesarias, han respondido bien a los momentos difíciles con el tema de la pandemia y cuarentena. En ese sentido, las chicas también han percibido esa cercanía por parte de la administración y estamos contentos.

