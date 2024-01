A los 16 minutos del amistoso entre Universitario de Deportes y Atlético Nacional, hubo un hecho que hizo estallar las tribunas que se pintaron de crema en el estadio de Inter Miami: el golazo de Edison Flores de tiro libre. No obstante, no fue cualquier disparo, pues los periodistas que se dieron cita para dicho encuentro no pudieron evitar el comparar tremendo remate con el que acostumbra a ejecutar el campeón del mundo, Lionel Messi. ¿Qué dijo el ‘Orejas’ a propósito de estos halagos?

Si bien el choque en el estadio de Inter Miami no culminó en triunfo para los ‘cremas’ (igualaron 1-1), los hinchas se quedaron más que felices con el tremendo disparo que tuvo Flores para abrir el marcador. Si bien los comentarios positivos alegraron al jugador, este respondió con humildad: “Él es un jugador de otro planeta. Uno trabajo al máximo para ayudar al equipo y que esto se siga dando muchas más veces”.

Eso sí, admitió que aquel gol fue producto de mucho trabajo previo. “Desde el año pasado vengo practicando los tiros libres, igual hay jugadores con buen pie. Está Nelson Cabanillas, que es izquierdo, y Yuriel Celi que le pega muy bien. Estamos practicando, nos falta pulir detalles, parar el balón, los corners, acciones que nos pueden hacer ganar un partido”, explicó.

Si bien se obtuvo un empate ante un gran rival, como Atlético Nacional, hubo puntos que Flores destacó. “Contento por el sacrificio del partido. Por momentos tuvimos buen performance frente a un gran rival. Solo nos queda pulir, afinar detalles, porque el fútbol se define por esos detalles”, sostuvo. A su vez se refirió a lo que fue el encuentro con la Universidad César Vallejo, en Trujillo.

“Después del primer amistoso que tuvimos, en el cual salíamos de la pretemporada y estuvimos más duros, hubo un cambio. Ahora para este encuentro nos encontramos de la mejor manera y empatamos ante un gran rival”, comentó. Incluso, agregó que “la pretemporada ha sido muy dura, pero vamos bien. El cuerpo va sintiendo el rigor, pero también lo va aceptando también”.

Además, señaló que “estamos plasmando la idea del entrenador y creo que debemos pulir algunos detalles, seguir trabajando, ya vamos a tener mucho más tiempo para poder darle forma y plasmar la idea de juego”.

Respecto a los refuerzos para esta temporada y la exigencia que cargan, por la búsqueda del bicampeonato y la pelea en la fase de grupos de la Copa Libertadores, señaló que “se ha formado un gran equipo, faltan jugadores por incorporarse, así que hay que seguir. Esto [por la temporada] es largo, no termina con el primer partido, sino a fin de año”.

Finalmente, dijo que “siempre el objetivo de la ‘U’ es campeonar, tratar de hacer lo mejor y vamos a intentarlo, darlo todo para que se pueda dar”. Eso sí, no dejó de lado las expectativas de los hinchas y argumentó que “el hincha crema siempre se ilusiona con el equipo que tengamos. Siempre está, siempre trata de apoyar al máximo, pero a veces hay que tener tranquilidad. Sabemos que ellos quieren todo para ‘ya’ o ‘ahora’, pero también decirles que el campeonato se gana a fin de año”.





