La noticia de la suspensión de la Liga 1 llegó hasta Washington, donde radica el volante de la Selección Peruana y hoy militante en DC United, Edison Flores. El popular ‘Orejitas’ se mostró en contra de las manifestaciones hechas por un grupo de hincha de Universitario, en plena emergencia sanitaria en el mundo, ya que se ponen en peligro y a sus familias.

“Creo que la fanaticada sobrepasa, ser fan, ser hincha lo llevan al extremo. Yo la verdad no expondría mi vida, ni mi salud, pero seguro hay gente que no les importa tanto eso”, manifestó el jugador en una entrevista para Ale en Depor con Alexandra Hörler. Bajo esa misma línea, el peruano indicó que los fuegos artificiales no debieron darse.

“De todas maneras es malo. En esta sociedad, creo que no entendemos la magnitud del peligro, fue mal ese acto de algunos hinchas de la ‘U', pero no hay que centrarnos solo en ellos. En estos momentos hay aglomeraciones en todos lados. Esto tiene que ser un alto para lo que sigue, cuando se reactive el campeonato. La medida creo que fue la adecuada porque en Perú hay mucho peligro y esperemos que con el pasar de los días se solucione”, precisó.

Eso sí, consideró que no hay una responsabilidad directa hacia la ‘U’, ya que lo ocurrido no fue organizado por ellos. “El club en sí no tendría la culpa, sino la gente que pudo hacer esos actos. Yo creo que es parte de tratar de que esto no suceda más, ya que los daños colaterales siempre van a estar”, afirmó.

Como buen hincha, el ‘Orejas’ estuvo atento al partido entre Universitario y Cantolao desde su casa, aunque la primera parte de la perdió. “Fue difícil tratar de ir hacia adelante, de tener un buen ritmo, se nota la falta de este, en todos lados ha habido muchas lesiones musculares y esperemos que en Perú no hayan muchas. El segundo tiempo mejoró. Creo que le va a costar no solo a la U, Cantolao, sino a todos los equipos del campeonato”, dijo.

Edison Flores se encuentra en Washington, luego de su participación en la MLS is Back. De momento, está a la espera de la final de este torneo, para que después se anuncie la fecha de reinicio de la temporada regular.

