Universitario de Deportes volvió a las canchas el viernes pasado para enfrentar a la Academia Cantolao en la Fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, este lunes, el primer equipo, liderado por Ángel Comizzo, decidió no llevar a cabo los entrenamientos regulares como forma de protesta ya que el club mantiene una deuda con ellos de más de dos meses (junio y julio).

Los jugadores del plantel crema llegaron hasta la cancha del colegio San Agustín como de costumbre, se pusieron sus respectivos buzos de entrenamiento, pero tan solo hicieron acto de presencia por una hora, a modo de reclamo por no recibir su pago.

Cabe precisar que en determinado momento, Carlos Moreno aseguró que había cierto retraso en los pagos debido a que no podían cobrar el dinero que llegaba de parte de auspiciadores al no contar con la clave SOL y ya no contar con el sustento legal para poder solicitarlo.

Esta mañana, Universitario oficializó a Sonia Alva como administradora temporal de club. Sin duda alguna la primera tarea de la nueva cabeza del cuadro merengue será ponerse al día con los jugadores y demás trabajadores que aún no han recibido sus remuneraciones.

Administradora de la ‘U': “Asumo este reto con el compromiso de pagar las deudas lo antes posible”

Este lunes se desarrolló Junta de Acreedores en Universitario de Deportes y Sonia Alva fue anunciada como nueva administradora del club. Estas fueron sus primeras palabras: “Asumo este reto con el compromiso de cumplir con el plan de reestructuración y pagar las deudas lo antes posible, para que Universitario pueda volver a sus socios completamente saneado”.

Por otro lado, la gerenta general de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. se refirió a los planes que intentará llevar a cabo en su gestión. “Nos enfocaremos en transparentar la gestión y obtener la mayor cantidad de éxitos deportivos posibles para que la ‘U’ vuelva a ser uno de los clubes más importantes de Sudamérica”, añadió.

