Universitario de Deportes se queda sin uno de sus máximos representantes por los próximos seis meses. Luis Urruti sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, durante el partido que disputó el último fin de semana contra Deportivo Municipal. Y si bien ahora el extremo charrúa se va a dedicar con todo a su recuperación, no desaprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de apoyo del mundo crema.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el atacante uruguayo dejó ver el cariño y apoyo que recibió por parte de su familia, compañeros y entorno del club. “Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito”, arranca el mensaje de ‘Tito’.

“Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. ¡Gracias a todos!”, finaliza.

Durante el duelo contra ‘Muni’, el atacante ‘charrúa’ se dirigía a disputar el balón en el medio del campo contra Adrián Ascues; sin embargo, una molestia en su rodilla izquierda le impidió continuar con la acción. En señal de dolor, ‘Tito’ empezó a sostener en el aire a su pierna afectada y salió rápidamente del terreno de juego para que sea atendido por el cuerpo médico del club.

Una mala noticia para Universitario

Según pudo conocer Depor, la rotura de ligamentos que sufrió Luis Urruti lo dejará fuera toda competencia -por lo menos- por seis meses, quedando prácticamente descartado para el resto del campeonato peruano, el mismo que lo tenía como el máximo asistidor tras las primeras cinco jornadas.

Luis Urruti era una de las principales piezas ofensivas de Álvaro Gutiérrez en Universitario, pero este complicado momento hará que tenga que ver cómo sus compañeros completan la misión encomendada a inicios de temporada: el título nacional. ¡Fuerza, ‘Tito’!





