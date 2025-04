Fabián Bustos dejó en las últimas horas el Perú, su casa por los últimos 15 meses, para tomar un nuevo rumbo: este jueves 17 de abril será presentado como nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay. El argentino, bicampeón con Universitario de Deportes, antes de partir dio sus últimas declaraciones a la prensa peruana en el aeropuerto Jorge Chávez y habló de su posible reemplazante en tienda crema: el uruguayo Jorge Fossati.

“Jorge Fossati es campeón, los campeones merecen todo”, declaró brevemente Fabián Bustos, quien partió con su comando técnico para dirigir al ‘Decano’, que también compite en la Copa Libertadores: no suma puntos luego de dos fechas, en un grupo que comparte con Vélez Sarsfield, Peñarol y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.

Fabián Bustos, que reemplazará al argentino Martín Palermo en Olimpia, saludó también al paso a algunos hinchas cremas que lo reconocieron en el aeropuerto del Callao, y se dio tiempo para atender a la prensa antes de tomar el avión con destino a Asunción.

El argentino se va luego de haber sido suspendido cuatro fechas por su polémica celebración en Matute, luego del último clásico que Universitario empató 1-1 sobre el final, y que le impidió dirigir en la zona técnico en su último partido, en la goleada 4-1 ante FBC Melgar en el estadio Monumental.

Jorge Fossati conversó con la prensa internacional. (Captura X)

¿Cómo va la llegada de Jorge Fossati?

El nombre de Jorge Fossati volvió a sonar con fuerza en Ate y no es para menos. Luego de la salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes, muchos hinchas comenzaron a especular con la posibilidad de que el estratega uruguayo regrese al banquillo ‘crema’. Ante esto, el propio entrenador decidió romper el silencio y habló sobre su situación actual y el vínculo que podría unirlo nuevamente con el club merengue.

La ‘U’ no puede dejar que pase mucho tiempo sin que encuentren un entrenador que tome la posta de Bustos, por eso las negociaciones ya deberían haber comenzado, Sin embargo, Jorge Fossati al ser consultado sobre los rumores que lo colocan como candidato número uno a asumir la dirección técnica de Universitario, decidió responder.

Con su estilo frontal, aclaró en el programa paraguayo Fútbol a lo Grande que todavía no hay nada concreto: “Por el momento oficialmente no hay nada, solo contactos extraoficiales”. De esta manera, el técnico no descartó la posibilidad, pero fue enfático en señalar que aún no existe una propuesta formal.

El uruguayo dejó una huella imborrable en su anterior paso por Universitario, guiando al equipo al título de la Liga 1 2023. Por ello, muchos aficionados consideran que su regreso podría ser clave en este complicado momento institucional y deportivo del club.

Además de hablar sobre el equipo peruano, Fossati también se refirió al nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay, el argentino Fabián Bustos: “Tenemos buena relación. Es un profesional muy serio, puede hacer una gran campaña. Conozco mucho más a su asistente Edgardo Adinolfi, fue mi jugador en Peñarol”, comentó, mostrando su respeto por el trabajo de su colega.

