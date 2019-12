Otro refuerzo. La salida de Alberto Rodríguez abrió la puerta para que llegue un nuevo defensa a Universitario de Deportes, que se sigue reforzando de cara al campeonato local y a la Copa Libertadores 2020. Se trataría de Federico Damian Alonso, zaguero uruguayo con experiencia no solo en equipos de su país, sino también de Ecuador, México y Venezuela.

De acuerdo con el programa radial Campionísimo de Radio Fiesta, Alonso sería el nuevo refuerzo ‘crema’, quien desde marzo de este año ha jugado en Atlético Cerro, donde acumuló 2529 minutos de juego en 29 compromisos, 28 de ellos como titular. Además, el costo de su pase bordearía los 300 mil euros, monto por el cual la directiva crema estaría dispuesto a desembolsar.

Alonso arrancó su carrera en Uruguay, pero ha ganado experiencia en los diferentes países donde ha jugado. En Ecuador vistió la camiseta de Aucas (2014) y Fuerza Amarilla (2015-2017); en México jugó la temporada 2017/2018 con Murciélagos; mientras que en Venezuela peleó por Atlético Venezuela.

Sin el ‘Mudo’

Tras la salida de Alberto Rodríguez, quien es voceado en Alianza Lima, el técnico ‘crema’, Gregorio Pérez, se pronunció al respecto. “Él determinará su propio destino, yo hice lo que tenía que hacer porque me parece que todavía es un jugador importante que puede aportar su experiencia. [...] Para mí es normal es una decisión de él, vaya donde vaya no me interesa”, dijo en TV Perú.

Con el tiempo en contra, Universitario de Deportes tendría que alistar pronto su plantel, a fin de arrancar el próximo año con la apretada agenda de encuentros previos a la Noche Crema y su debut en la Copa Libertadores 2020.

Alberto Rodríguez no va más en Universitario de Deportes. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS