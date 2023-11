Cuando hay amor, no hay papel que sea lo suficientemente fuerte para evitarlo y así lo sabe bien Raúl Ruidíaz, quien -el último domingo- podría haber disputado sus últimos minutos con Seattle Sounders (su escuadra fue eliminada a manos de Los Angeles FC y perdió la chance de alcanzar el título de la MLS). Y es que, a pesar de que aún tiene contrato por 2024 con el cuadro estadounidense, la ‘Pulga’ tiene en mente cumplir uno de sus sueños para esta etapa de su carrera: volver a ponerse la camiseta de Universitario de Deportes en el centenario de la institución estudiantil.

La celebración del título de la Liga 1 Betsson 2023 y los sutiles mensajes en redes sociales ( ver nota ), no han hecho más que reafirmar su postura de hacer hasta lo imposible para regresar a casa, esa que le permitió alcanzar el debut profesional del deporte que tanto quiere y que -a su vez- le permitió alcanzar los campeonatos del 2009 y 2013.

En medio de este escenario, según pudo conocer Depor, Raúl Ruidíaz ya elevó su petición de llegar a Universitario de Deportes en 2024. ¿Cuál es el siguiente paso? Convencer a la directiva de Seattle Sounders para que pueda ser liberado y así sumarse al plantel de Jorge Fossati.

Sin embargo, el delantero nacional es consciente de que la operación no será nada sencilla, ya que si bien el cuadro de la MLS ha mostrado una postura abierta a las negociaciones para su salida, esta dependerá de que no se vean afectados económicamente con relación al salario del futbolista. En tienda verde toman en cuenta el deseo del delantero, pero lo real es que no se quieren ver perjudicados.

Es así que la única salida viable para que Raúl Ruidíaz pueda llegar a Universitario de Deportes, es que el ‘9′ incaico y Seattle Sounders lleguen a un acuerdo para dejar sin efecto el contrato que los unía por un año más. Ojo a un detalle, si bien en Ate se muestran deseosos de contar con la ‘Pulga’, han dejado en claro que respetarán su presupuesto asignado para el centenario y no harán más gastos de los previstos, por lo que una transacción a costo cero sería lo buscado para reforzar su zona de ataque.

Raúl Ruidíaz sumó 1104 minutos con Seattle Sounders en la MLS 2023 y marcó cinco goles (Foto: Agencias).

Un antecedente que ilusiona a los hinchas cremas

Los primeros días de 2015 llegaron con una noticia que golpeó mucho a los hinchas de Universitario de Deportes, luego de que Melgar confirmara la incorporación de la ‘Pulga’ a sus filas, dejando a los estudiantiles sin su principal referente de ataque. Si bien este traspaso fue una verdadera ‘bomba’ en el mercado local, no ocasionó que su estadía en tienda rojinegra sea la esperada, permitiendo que Raúl Ruidíaz tome parte en las negociaciones de los arequipeños con la ‘U’ para sellar su regreso a mitad de temporada (en la operación se tuvo que desembolsar 100 mil euros por la cláusula estipulada en el contrato con el ‘Dominó’).

Con este antecedente, no se descarta que pueda ser otra opción planteada para Seattle Sounders, aunque -esta vez- es casi nula la probabilidad de que el conjunto merengue se haga cargo de algún porcentaje de pago, recayendo toda la responsabilidad de esta medida en el centrodelantero.

¿Cuándo se definirá el futuro de Ruidíaz?

Al permanecer en competencia hasta el último domingo, la directiva de Seattle Sounders puso el caso Raúl Ruidíaz en segundo plano. Ahora, con el campeonato concluido para los de Washington, las conversaciones entre las partes volverán a reactivarse estas semanas con la intención de llegar a un acuerdo que les permita mantener la buena relación creada en estos años.

A raíz de ello, en Universitario de Deportes quedarán a la espera de la respuesta final del club norteamericano con la intención de descubrir si es que podrán seguir con las conversaciones para ‘repatriar’ a la ‘Pulga’ en su centenario o si es que la posibilidad se aleja.





