El año pasado Universitario de Deportes estuvo en lo alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, sin embargo, la falta de gol en el equipo merengue ocasionó que los dirigidos por Ángel Comizzo se pierdan la oportunidad de entrar a los Play Off.

Este año, Gregorio Perez, quien estuvo al mando del primer equipo durante las primeras fechas de la temporada, puso el ojo en Jonathan Dos Santos, jugador que, según contó el mismo ‘Goyo’, tuvo la oportunidad de irse a otros clubes, sin embargo, se decidió por Universitario.

“Jonathan Dos Santos es un delantero que sabe muy bien moverse en el área. Intuye muy bien lo que va a dar la jugada y por eso siempre está solo para anotar. Es un definidor por excelencia, gran profesional y solidario con el equipo”, sostuvo el técnico en conversación con TVPerú Deportes.

“A Dos Santos quise llevarlo a Tolima en 2018, pero no logró concretarse. Después cuando hubo la oportunidad para este año, hizo un gran trabajo Jean Ferrari. Logró convencerlo ya que muchos clubes lo querían y él aceptó a la 'U' sobre ellos”, continuó.

Por otro lado, el técnico uruguayo se mostró contento con el desempeño del delantero en el cuadro de Ate y con los buenos resultados que está obteniendo el club, que ahora se ubica en la punta de la tabla de posiciones del Apertura.

“Siempre tuvo la predisposición para venir a Universitario, Dos Santos sabía que era un club grande y quería jugar en un equipo así. Yo me alegro porque lo que hicimos está dando sus frutos y eso me pone contento. Me alegra por él y la 'U'”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de Muay thai en casa: cómo conectar un puño y codo giratorios